شكرا لقرائتكم خبر عن "ضاع عمرنا واحنا منعرفش ".. أكثر من 10 أنواع من الأطعمة لتعزيز المخ والذاكرة في غضون ايام.. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حين يبدأ أداء المخ في التراجع، يصبح من الصعب رجوعه إلى حالته السابقة، إلا باستخدام أدوية. ولكن يمكن تنظيم وتحسين حالة المخ من خلال التغذية الصحيحة، عندما نواجه التوتر أو الضغوط الجسدية أو النفسية، يتم إطلاق مواد مسببة للالتهابات في الجسم. وقد يؤدي إلى دفع جهاز المناعة لمكافحة هذه الالتهابات. هنا تأتي أهمية العناصر الغذائية التي تمتلك مضادات الأكسدة والدهون الجيدة والفيتامينات والمعادن، في دعم جهاز المناعة لأداء وظيفته بشكل قوي، وبالتالي حماية المخ من التأثيرات الضارة للتوتر.

الأطعمة المفيدة للمخ

سوف نتعرف على 15 نوعًا من الأطعمة التي تعتبر مفيدة ومغذية للمخ، والتي تلعب دورًا في تقويته وحمايته من التلف.