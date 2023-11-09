شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد..طبيب هندي يعتدي على مريض بالضرب ويصفعه عدةمرات على وجهه بعدماتفاجأ بأمرصادم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وثق مقطع فيديو اعتداء طبيب هندي على مريض بالضرب وصفعه على وجه عدة مرات أثناء الكشف عليه.

وأبان الفيديو الطبيب وهو يصفع المريض بصورة متكررة ويوجه له السباب والشتائم.

وذكر موقع "India Today" أن المريض البالغ من العمر 45 عاما، نقل إلى مستشفى مهراجا يشوانتراو .

وأشار إلى أن الطبيب غضب من المريض لأنه لم يكشف إصابته بفيروس نقص المناعة المعدي "الإيدز"، قبل أن يبدأ علاجه.

وأوضحت المستشفى أن الطبيب أصيب بصدمة لا سيما أن المريض عرض الطاقم الطبي كله للخطر من التقاط عدوى فيروس الإيدز المصاب به.

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