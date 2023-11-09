شكرا لقرائتكم خبر عن مشهورة تيك توك توجه نصيحة للفتيات المنتقبات عند اشتراط عليهن خلع النقاب للقبول في الوظيفة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت مشهورة التيك توك ندى العليان مقطع فيديو انتقدت فيه اشتراط بعض الشركات على الفتيات المتقدمات للعمل خلع النقاب أو الحجاب . وقالت العليان في الفيديو موجهة حديثها للفتيات: روحي شركة ثانية ثالثة لين ربي يعطيك اللي تبينه، لا تتأثرين بكلامهم، اتعبي لين تحصلين الوظيفة . وتابعت: لما يجي يتفلسف عليك صاحب العمل ويقول الوظيفة لازم تكون بدون نقاب قولي له بجي بنقابي وبطرحتي تبي؟. وأضافت موجهة حديثها لأصحاب العمل: ليه تحطمون بنياتنا، لو بنتك ولا مرتك ما رضيت إنها تفتش، خلو واحد بشخصيته، أنت توظفني أنا وش دخل النقاب والطرحة ، شف قدراتي وشغلي ذيك الساعة إذا ما أديت زين لك ما تبي قل الله يعافيك اطلعي مع الباب، وش دخل النقاب الحين يعني الفتشة اللي بتجيب الرزق الحين؟. https://t.co/6UJWm4RX5D

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