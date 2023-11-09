تقرير أممي: تسجيل نحو 1600 إصابة و16 حالة وفاة بالحصبة في إب منذ مطلع العام الجار

كشف تقرير أممي حديث، عن تسجيل نحو 1600 إصابة بالحصبة في محافظة إب (وسط اليمن)، من بينها 16 حالة وفاة منذ مطلع العام الجاري.



وقالت كتلة الصحة (Health Cluster) التابعة للمنظمة الأممية، إنها سجلت 1584 حالة إصابة بالحصبة في محافظة إب الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بينها 16 حالة وفاة خلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر 2023م.



وأضافت أنه تم تسجيل 34 حالة إصابة جديدة في الأسبوع الأخير من أكتوبر بينها حالة وفاة مرتبطة بالمرض في يريم.



وأشارت الصحة العالمية، إلى أن مديريات (يريم، العدين، القفر، السبرة)، شهدت أكثر حالات الإصابة بالوباء في المحافظة.



وخلال السنوات الأخيرة، شنت مليشيا الحوثي الإرهابية، حملات تضليل وشيطنة مناهضة للقاحات، ما أدى إلى عودة تفشي مرض شلل الأطفال والحصبة في مناطق سيطرتها ومنها إلى عموم اليمن.



والحصبة مرض فيروسي شديد العدوى ينتشر بسهولة في الأماكن المكتظة بالسكان، ويؤثّر في الغالب على الأطفال دون الخامسة، بحسب منظمة أطباء بلا حدود. ويُعَدّ هذا المرض خطراً خصوصاً على الأشخاص الذين يعانون في الأساس من مشكلات صحية، وعلى الرغم من أنّه قد يكون مميتاً، فإنّ الوقاية منه ممكنة من خلال اللقاحات.

