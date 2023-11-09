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عايزة تكوني ملكة جمال واحلى من سما المصري ضعي زيت جونسون والنشا قبل النوم يومياً بهذه الطريقة!!..تبيض خرافي من الاستعمال الاول

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عدن - ياسمين التهامي - عايزة تكوني ملكة جمال او حتى تبقى قشطة واحلى من   ضعي زيت جونسون والنشا قبل النوم يومياً بهذه الطريقة!!..تبيض خرافي من الاستعمال الاول

المكونات:

  •  2 ملعقة من النشا.
  •  3 ملاعق من زيت جونسون.

 

الخطوات:

  • 1. قومي بمزج المكونين في وعاء مناسب.
  • 2. ضعي الخليط على بشرتك واتركيه لمدة 20 دقيقة.
  • 3. اغسلي وجهك بالماء الفاتر بعد انقضاء الوقت المحدد.
  • 4. يمكنك تكرار هذه الوصفة ثلاث مرات يوميًا للحصول على أفضل النتائج.

 

تعيد هذه الوصفة النضارة والتفتيح للبشرة وتجعلها خالية من الأتربة.

 

– ½ ليمونة.

– ماء الورد.

– لوشن جونسون.

 

الخطوات:

 

  • 1. اخلطي جميع المكونات في وعاء.
  • 2. ابدأي في توزيع المكونات على الوجه أو أي مكان آخر على الجسم.
  • 3. اتركي الوصفة على الوجه طوال الليل.
  • 4. اغسلي وجهك في الصباح. تجنبي التعرض لأشعة الشمس بعد الاستخدام.

 

فوائد زيت جونسون:

 

  •  يوحد لون البشرة ويفتحه.
  • يعزز من تجدد خلايا البشرة.
  • يقوم بتنظيف البشرة بعمق.
  • يرطب البشرة.
  • يخفف من التهيج والالتهابات في البشرة. يساعد في علاج حروق البشرة.وصفة زيت جونسون والليمون:

 

المكونات:

– 4 ملاعق من زيت جونسون.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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