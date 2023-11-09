عايزة تكوني ملكة جمال واحلى من سما المصري ضعي زيت جونسون والنشا قبل النوم يومياً بهذه الطريقة!!..تبيض خرافي من الاستعمال الاول

شكرا لقرائتكم خبر عن عايزة تكوني ملكة جمال ضعي زيت جونسون والنشا قبل النوم يومياً بهذه الطريقة!!..تبيض خرافي من الاستعمال الاول والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عايزة تكوني ملكة جمال او حتى تبقى قشطة واحلى من سما المصري ضعي زيت جونسون والنشا قبل النوم يومياً بهذه الطريقة!!..تبيض خرافي من الاستعمال الاول