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عدن - ياسمين التهامي - تسريبات خطيرة حول سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار بعد التعويم الجديد

توقع بنك “إتش إس بي سي” البريطاني، أن يتراجع الجنيه المصري بنسبة 25% مقابل الدولار الأمريكي. لديك 2 خبر جديد:

ورأى بنك “إتش إس بي سي” أن سعر الجنيه المصري سيقترب من سعره في السوق الموازية الذي ساد في معظم الربع الماضي من هذا العام، أي ما يقرب من 38 إلى 39 جنيهاً للدولار الواحد

كما يتوقع أن يترافق هذا التراجع في قيمة الجنيه مع رفع معدلات الفائدة لدعم نظام صرف العملات الأجنبية ومنع التضخم الذي قد ينجم عن تراجع العملة المصرية. وتأتي هذه التوقعات من “اتش اس بي سي” بعد خفض وكالة “موديز” لتصنيف مصر، وتزامن ذلك مع دعوة كريستالينا غورغيفا،

مديرة صندوق النقد، للقاهرة لاتخاذ خطوات حاسمة ووضع خارطة طريق قبل أن تستنفذ الاحتياطيات الأجنبية المصرية، مشيرة إلى ضرورة تخفيض قيمة الجنيه وتحرير سعر الصرف [ تسريبات خطيرة حول سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار بعد التعويم الجديد