شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن لأول مرة السعودية تسمح بحضور العوائل والأفراد في هذه الاماكن بالمملكة باستثناء هذا المكان ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - قرر السماح لجميع الفئات "العوائل والأفراد" بدخول كافة المدرجات، باستثناء المدرجات المخصصة لروابط التشجيع، والتي يُسمح فيها بدخول الأفراد فقط، في مباريات الدوري السعودي. وقال نادي الاتحاد:"بناءً على اللائحة التنظيمية والتشغيلية الجديدة لمباريات كرة القدم للمحترفين للعام 2022/2023 تم السماح بدخول كافة المدرجات لجميع الفئات. باستثناء المدرجات المخصصة لروابط .. ‏السماح بحضور العوائل والأفراد في كافة المدرجات بملاعب السعودية"..

كانت هذه تفاصيل خبر لأول مرة السعودية تسمح بحضور العوائل والأفراد في هذه الاماكن بالمملكة باستثناء هذا المكان ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على احداث الخليج نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.