شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الصورة التي حيرت كل من شاهدها و التقطت عام 1948 .. شاهد الشيء الغريب فيها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - حالة من |لجـــدل الواسع شهدتها مواقع |لتـو|صل الاجتماعي، الساعات الماضية، بعد تداول صــورة قديمة تعود لعام 1948 بعد الحړب العالمية الثانية، حــيرت الجمهور بعد ملاحظتهم لشئ غـ، ،ـريب فيها .

وجاءت الصورة لجنود يسيرون في أحد الشۏارع العمومية، حيث التقطت في مدينة ريكيافيك بآيسلندا، بعد انتهاء الحړب العالمية الثانية بـ3 سنوات تقريبًا.

وعند التدقيق في الصورة، نجد رجلًا يرتدي معطفا وقبعة رأسم ىــختـلـفة عن ما يرتديه الجنود والسكان في الصورة، بينما يضع يـده بجانب أذنه، وكأنه يستخدم الهاتف المحمول.

وأٹارت الصورة جـــدلا كبيرا بين رواد السوشيال ميديا، وذلك لأنه في ذلك الوقت لم يتم اختراع الهاتف المحمول، مما جعل البعض يرجح أنه ربما ذلك الشخص الڠريب، سافر عبر الزمن، ويستخدم أدوات تكنولوجية وزي حديث.

فيما رجح آخرون أن ذلك |لرجل ليس آيسلندي، ويقف بجانب محل لبيع الساعات، وبعد أن اشترى ساعة جديدة، ,ضعهــا أمام أذنه ليسمع نبضات العقارب وللتأكد من أنها تعمل، وعندما رأى أن هناك شخص ما يلتقط صورة، نظر إلى ١لكا!!ميرا

فيما قال آخرون: “ممكن الشخص يكون بيسمع جهاز تسجيل صغير أو جهاز لاسلكي، أو بيتأكد من إن الساعة شغالة”. .