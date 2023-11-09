شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن أغرب بقرة "قزمة مهجنة" بالسعودية.. والدها حصان وأمها بقرة وشكلها غريب للغاية..(شاهد) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أظهر مقطع فيديو، نشره صانع محتوى على تيك توك، أقزم بقرة في المملكة. وأوضح صانع المحتوى، أن هذه البقرة هجين من تزاوج حصان قزم مع بقرة. وقال في المقطع، "هذه البقرة القزم، وتعتبر الأقزم في المملكة، وطبعا نادرة، أبوها من فصيلة الأحصنة، ما نقول سيسي ولكن حصان قزم". وأضاف، أمها بقرة، طلعت لأمها في الشكل بقرة، وطلعت لأبوها في الهيكل "قزم". وأشار إلى أنها تزوجت مع ثور من 6أشهر، قائلا: "ما ندري إيش في هذا. البطن سبحان الله"..

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