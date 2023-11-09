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عدن - ياسمين التهامي - د سن الخمسين مرحلة مفصلية في حياة الإنسان, حيث تعتبر النقطة الفاصلة بين عمر الشباب والشيب, ويمر الجسم خلالها بالعديد من التغيرات, حيث تتأثر الوظائف الحيوية للجسم في هذا العمر, لذا, نستعرض في صحيفة السعودي اليوم, أهم النصائح لخسارة الوزن في سن الخمسين, من أجل الحفاظ علي رشاقة الجسم. نصائح لخسارة الوزن في سن الخمسين . وتتمثل أهم النصائح لخسارة الوزن في سن الخمسين, فيما يلي: 1. وضع خطة غذائية محكمة مع الطبيب المتابع لخسارة الوزن والحفاظ على سلامة الصحة العامة للجسم. 2 . ممارسة رياضات مثل السباحة، المشي، اليوغا، الرقص والتجديف . 3 . إتباع الأنظمة الغذائية الصحية لخسارة الوزن في سن الخمسين، المحددة من قبل الطبيب لتتناسب مع طبيعة الجسم وحالته الصحية . 4 . تخصيص حصص يومية من الأطعمة الغنية بأوميجا 3 . 5 . تناول حصص يومية متوازنة من مصادر البروتينات المتنوعة، والحد من السكريات المكررة والكربوهيدرات والتركيز على تناول الحبوب، الفواكه والخضروات بشكل رئيسي. 6 . الإكثار من شرب الماء . 7. ضرورة الحصول على 7 ساعات من النوم ليلاً يساهم إلى حد كبير بالمحافظة على جسم سليم ووزن مثالي. كيفية الحفاظ علي رشاقة الجسم بعد الخمسين.. أهم النصائح للوصول إلي الوزن المثالي عدن - ياسمين التهامي - د سن الخمسين مرحلة مفصلية في حياة الإنسان, حيث تعتبر النقطة الفاصلة بين عمر الشباب والشيب, ويمر الجسم خلالها بالعديد من التغيرات, حيث تتأثر الوظائف الحيوية للجسم في هذا العمر, لذا, نستعرض في صحيفة السعودي اليوم, أهم النصائح لخسارة الوزن في سن الخمسين, من أجل الحفاظ علي رشاقة الجسم. نصائح لخسارة الوزن في سن الخمسين . وتتمثل أهم النصائح لخسارة الوزن في سن الخمسين, فيما يلي: 1. وضع خطة غذائية محكمة مع الطبيب المتابع لخسارة الوزن والحفاظ على سلامة الصحة العامة للجسم. 2 . ممارسة رياضات مثل السباحة، المشي، اليوغا، الرقص والتجديف . 3 . إتباع الأنظمة الغذائية الصحية لخسارة الوزن في سن الخمسين، المحددة من قبل الطبيب لتتناسب مع طبيعة الجسم وحالته الصحية . 4 . تخصيص حصص يومية من الأطعمة الغنية بأوميجا 3 . 5 . تناول حصص يومية متوازنة من مصادر البروتينات المتنوعة، والحد من السكريات المكررة والكربوهيدرات والتركيز على تناول الحبوب، الفواكه والخضروات بشكل رئيسي. 6 . الإكثار من شرب الماء . 7. ضرورة الحصول على 7 ساعات من النوم ليلاً يساهم إلى حد كبير بالمحافظة على جسم سليم ووزن مثالي. كيفية الحفاظ علي رشاقة الجسم بعد الخمسين.. أهم النصائح للوصول إلي الوزن المثالي

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