شكرا لقرائتكم خبر عن فضل قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة وأفضل وقت لقراءتها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يأتي من طقوس يوم الجمعة في مختلف البيوت الإسلامية قراءة سورة الكهف، فهي إحدى السُنن النبوية التي جاءت عن رسولنا الكريم "صلى الله عليه وسلم"، ولكن لا يعرف الكثيرون فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة للحصول على ثوابها العظيم، وسنتعرف على ثواب قراءتها وما هو الوقت المناسب لذلك، والدروس المستفادة منها عبر فقراتنا التالية.

سورة الكهف في يوم الجمعة

أشار العديد من علماء الدين الإسلامي إلى أن لقراة سورة الكهف في يوم الجمعة الكثير من الفضائل، والتي يأتي من بينها:

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وقت قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

وفيما يخص وقت قراءة سورة الكهف، وهل لها وقت محدد للقراءة أم لا، نجد أنه:

سورة الكهف تقي من فتن الدنيا

تضم سورة الكهف حكماً ومواعظ كثيرة، حيث تضم في محتواها بعض الفتن الموجودة في الدنيا والتي يواجهها الإنسان دائماً، طوال فترة حياته، وتتمثل فيما يلي:

سورة الكهف تحمي وتحفظ قارئها

فقد ورد في فضل سورة الكهف في الحفظ من فتنة المسيخ الدجال الكثير من الأحاديث منها:

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فضل يوم الجمعة

وأوضحت الكثير من الأحاديث مدى أهمية وفضل يوم الجمعة فهو:

الأعمال المستحبة في يوم الجمعة