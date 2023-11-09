وفد من حماس يصل القاهرة ويجري مباحثات مع رئيس المخابرات المصرية

المنامة - ياسر ابراهيم - عقد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، اجتماعاً مع رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، اللواء عباس كامل، بُحثَت خلاله الأوضاع في قطاع غزة.



ووصل هنية إلى القاهرة، صباح الخميس، على رأس وفد من الحركة ضم كلاً من خالد مشعل، رئيس إقليم الخارج، وخليل الحية، رئيس دائرة العلاقات العربية في الحركة.



وبحسب مصادر مصرية، فإن زيارة وفد حماس للقاهرة تهدف إلى "بحث ملف الرهائن المحتجزين لدى الحركة، في مقابل الهدنة الإنسانية". وتلعب كل من مصر وقطر دوراً في ملف الأسرى والرهائن.



وقال مصدر مصري لـ"العربي الجديد" إن عباس كامل "بحث مع وفد حركة حماس الوساطة المتعلقة بإطلاق سراح عدد من الأسرى الأجانب، مقابل هدنة مؤقتة تصل ليومين".



وأشار المصدر إلى أن الحركة "أكدت أنها منفتحة على جهود الوساطة المصرية"، لافتاً إلى أن وفد حماس "نقل لرئيس المخابرات ضرورة إدخال الوقود للقطاع بأسرع وقت ممكن، ضمن بنود الهدنة الإنسانية التي تعمل كل من مصر وقطر على التوصل إليها".



وخلال اللقاء شدد هنية، بحسب المصدر، على "تمسك حركة حماس بموقفها الرافض للتهجير لأي مكان خارج غزة"، مشيراً إلى أن رئيس المكتب السياسي لحماس "حذر من أن استمرار الوضع في ظل استهداف قوات الاحتلال المرافق العامة في القطاع من شأنه إجبار قطاع واسع من السكان على الاتجاه نحو الحدود لتلبية حاجاتهم الإنسانية الملحة".



وقال المصدر إن "المسؤولين في القاهرة أكدوا لوفد الحركة رفض مصر لمعظم التصورات المتعلقة بشكل إدارة قطاع غزة عقب انتهاء الحرب، وهو ما لاقى استحساناً وترحيباً من جانب وفد الحركة".



وأشار المصدر إلى أن "الأمور تسير بشكل مبشّر بشأن الهدنة، في ظل ضغوط أميركية على تل أبيب للسماح بإطلاق سراح الأسرى الأميركيين"، لافتاً إلى أن "هناك إمكانية لإعلان الهدنة قبل انعقاد القمة العربية في المملكة العربية السعودية".



وفي إطار تنسيق المواقف العربية قبيل القمة، يزور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني العاصمة المصرية القاهرة، غداً الجمعة، حيث يلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، للتباحث وتنسيق المواقف بشأن قطاع غزة.



وقال مصدر دبلوماسي مصري إن زيارة أمير قطر للقاهرة غداً "تأتي في إطار تبادل الرؤى وتكثيف المشاورات بين القاهرة والدوحة بشأن العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة، قبيل القمة العربية المرتقبة في المملكة العربية السعودية في الحادي عشر من الشهر الجاري".



وأضاف أن "هناك العديد من القضايا العاجلة التي ستُبحَث في اللقاء، من بينها قضية إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل مستدام، والوساطة التي تبذلها كل من القاهرة والدوحة في ملف الأسرى".

المصدر: العربي الجديد