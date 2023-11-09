عدن - ياسمين التهامي - “معجزةجبارة” .. الشاي بالقرنفل حل سحري لفقدان الوزن بدون رجيم وتحسين عملية الهضم .. اعرف الطريقة قبل أي حد

الخميس 9 نوفمبر 2023 الساعة 19:20

يحب الكثير من الأشخاص تناول الشاي خاصة بعد الأكل ،دون ان يعرفوا ان الشاي المضاف له القرنفل له الكثير من الفوائد الصحية للجسم ،والتي سوف نستعرضها لكم في هذا المقال ،ومن المعروف أن القرنفل يحتوي علي العديد من العناصر الغذائية مثل فيتامين سي، وأيضا الكالسيوم، بالإضافة إلى أوميجا 3، ومضادات للأكسدة، والفلافونيدات، ومشروب الشاي بالقرنفل له دور في تخسيس الجسم وأيضا تحسن عملية الهضم ،وغيرها من الفوائد،لذلك سوف نستعرضها لكم خلال هذا المقال وكيفية إحضار مشروب الشاي بالقرنفل.

معجزة جبارة.. فوائد الشاي بالقرنفل

"معجزةجبارة" .. الشاي بالقرنفل حل سحري لفقدان الوزن بدون رجيم وتحسين عملية الهضم .. اعرف الطريقة قبل أي حد

القرنفل مع الشاي له دور في تحسين عملية الهضم، وذلك من خلال زيادة اللعاب وعصارة المعدة، مما يؤدي إلى إتمام عملية الهضم بشكل سليم، ويعمل على التخلص من الإمساك، وأيضا التهاب الجهاز الهضمي، وأيضا تناول القرنفل مع الشاي له دور في تخفيف حدة التهاب الجيوب الأنفية، يعمل الشاي بالقرنفل أيضا على التخلص من الوزن الزائد، وذلك عن طريق رفع معدل حرق الدهون، حيث يعمل على حماية خلايا الجسم من التلف،و يساعد على الحفاظ على صحة الجلد، وأيضا التخلص من علامات التجاعيد والشيخوخة، وأيضا آثار حبوب الشباب.

كيفية إحضار الشاي بالقرنفل

احضري البراد وضعي به 2 كوب من الماء على النار حتى يغلي.

ثم أضيفي 1 ملعقة من الشاي و3 فصوص من القرنفل واتركيه يغلي لمدة 5 دقائق ثم اسكبيه في كاسات التقديم.

ثم أضيفي السكر حسب رغبتك وقلّبيه ثم قدميه ساخناً.

