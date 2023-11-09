"حماس" تدعو لتظاهرات واسعة رفضا للعدوان الإسرائيلي على غزة

المنامة - ياسر ابراهيم - دعت حركة "حماس" الفلسطينية، الخميس، الفلسطينيين والعرب والمسلمين إلى تظاهرات واسعة أيام الجمعة والسبت والأحد، لرفض الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والمستمرة منذ 34 يومًا والدعم الأمريكي لها.



وقالت الحركة في بيان: "لتكن أيام الجمعة والسبت والأحد القادمة، أياماً لتعزيز التضامن مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزّة، أطفاله ونسائه ومرضاه وجرحاه، والضغط على الاحتلال والإدارة الأمريكية لوقف العدوان والإبادة الجماعية بحق المدنيين العُزّل".



وأضافت: "أمام استمرار الاحتلال الصهيوني الفاشي في عدوانه الهمجي على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزّة، ندعو الجماهير شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية إلى تصعيد حراكهم وتوسيع وديمومة حشودهم في كل المدن والعواصم والساحات".



ودعت الحركة إلى أن تكون التظاهرات "تأييداً لحقوق شعبنا في التحرير والعودة وتقرير المصير، ورفضًا وتنديدًا بالعدوان والدعم الأمريكي له".



وتفرض إسرائيل منذ التاسع من أكتوبر/تشرين الأول "حصارا مطبقا" على قطاع غزة، حارمة سكانه من المياه والكهرباء والمواد الغذائية والوقود. ويخضع القطاع أساسا لحصار إسرائيلي بحري وجوي وبري منذ عام 2007.



ومنذ 34 يوما، يشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا على غزة دمّر خلالها أحياء سكنية على رؤوس ساكنيها، واستشهد أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني، بفعل قصف مدفعي وغارات جوية مستمرة على مناطق مأهولة ومكتظة بالمدنيين.

المصدر: وكالات