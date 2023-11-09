فورين بوليسي: تجاوز المحادثات السعودية-الحوثية لـ"المجلس الرئاسي" يخاطر بإغراق اليمن مجدداً في الاضطرابات والعنف

المنامة - ياسر ابراهيم - تريد كل من المملكة العربية السعودية والحوثيين تجاوز المحادثات التي تتوسط فيها الأمم المتحدة، لكن تجنب الوساطة سيؤدي إلى العنف وعدم الاستقرار في المستقبل، وفق تقرير لمجلة " فورين بوليسي"، الأمريكية.



تُظهر الأزمة في قطاع غزة مدى السرعة التي يمكن أن يتصاعد بها الصراع الذي طال أمده. وهذا أمر مثير للقلق بالنسبة لليمن، حيث أدت محادثات السلام المتعثرة إلى تجميد القتال إلى حد كبير، لكن الهدنة الفعلية لم تسفر عن تقدم يذكر منذ دخولها حيز التنفيذ في أبريل/نيسان 2022.



ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، سعت المملكة العربية السعودية - التي تدعم القوات الحكومية الرئيسية - إلى تسريع وتيرة عملية السلام من خلال التوصل إلى اتفاق مباشر مع خصوم الحكومة، الحوثيين المدعومين من إيران، متجاوزة شركائها اليمنيين على الأرض والأمم المتحدة.



ولكن في الأشهر الأخيرة، تبددت آمال السعودية في عملية سلام سريعة المسار، ويهدد الحوثيون بالعودة إلى ساحة المعركة. ومع استمرار المحادثات الحوثية السعودية مع عدم وجود أدلة تذكر على إحراز تقدم، فإن تهميش اللاعبين الغربيين يمكن أن يشكل تحديات مستقبلية للرياض والغرب.



لتجنب المزيد من القتال – ومزيد من التصعيد في المنطقة مع قيام الحوثيين بإطلاق صواريخ بعيدة المدى يبدو أنها تستهدف إسرائيل – يجب على السعودية إعادة الأمم المتحدة والأطراف اليمنية إلى الطاولة لتنشيط عملية السلام الشاملة التي تقودها الأمم المتحدة.



وحتى لو بدا أن كلا الجانبين لديه حوافز لتجنب مشاركة الأمم المتحدة في الوقت الحالي، فإن المزيد من الصراع وعدم الاستقرار يشكل تهديدًا لمصالح السعودية والحوثيين على المدى الطويل.



الرياض مستعجلة لإنهاء الصراع. فمنذ عام 2015، أنفقت المملكة العربية السعودية ما يقدر بأكثر من 265 مليار دولار على حملتها في اليمن.



وتريد الرياض الآن تحويل تركيزها إلى رؤية 2030، وهي خطة محلية طموحة لإصلاح اقتصادها، بما في ذلك من خلال جذب السياح الدوليين. ويمكن للحوثيين أن يفسدوا هذه الخطة بإطلاق الصواريخ عبر الحدود على المملكة العربية السعودية، كما فعلوا طوال الحرب. حيث تحتاج الرياض إلى انتهاء القتال في اليمن لضمان أمنها.



لقد استبعدت الرياض الأمم المتحدة والجهات الفاعلة الغربية والحكومة اليمنية من المحادثات الجارية على أمل أن يؤدي ذلك إلى تسريع الطريق إلى السلام.



وبينما قالت الرياض إن الاجتماع الذي عقد في الرياض مع الحوثيين في 14 سبتمبر/أيلول حقق "نتائج إيجابية"، لم تكن هناك مؤشرات تذكر على تحقيق انفراجة.



ومؤخراً، في 18 أكتوبر/تشرين الأول، قدم وزير الدفاع السعودي، خالد بن سلمان، مقترحاً لأعضاء الحكومة اليمنية. ووفقاً لمناقشات كاتبة التقرير مع الأطراف المتحاربة، يبدو أن الإطار العام للاتفاق الحوثي السعودي قد أصبح قائماً، على الرغم من أن بعض التفاصيل الصغيرة لا تزال بحاجة إلى حل. حيث تستند الصفقة على اقتراح قدمته عمان في البداية.



لم يتنازل الحوثيون عن شروطهم لإنهاء الحرب. وتشمل مطالبهم رفع جميع القيود المفروضة على الحركة في مطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة الذي يسيطر عليه الحوثيون؛ ضمان دفع رواتب جميع موظفي الدولة – بما في ذلك العسكريين والأمنيين – من عائدات النفط الحكومية.



ولن تفكر الجماعة في الدخول في محادثات يمنية مع خصومها إلا بعد استيفاء هذه الشروط. وتشمل مطالبهم الإضافية انسحاب جميع القوات الأجنبية من اليمن والمملكة العربية السعودية لتغطية تكاليف إعادة الإعمار.



واستناداً إلى مناقشاتي السابقة مع مسؤول سعودي، يبدو أن الرياض مستعدة للاستجابة لمعظم مطالب الحوثيين إذا وافقت الجماعة على وقف دائم لإطلاق النار. كما أشارت ، ولو بشكل أقل قوة، إلى أنها تريد من الحوثيين الالتزام بالمشاركة في المحادثات المستقبلية التي تقودها الأمم المتحدة مع خصومهم اليمنيين.



ومع ذلك، فإن إحدى النقاط الشائكة الرئيسية هي مسألة دفع الرواتب، أي الآلية التي سيتم من خلالها توزيع دفعات الرواتب. ويصر الحوثيون على أن يحصل موظفو الدولة في المناطق التي يسيطرون عليها على رواتبهم من أرباح صادرات النفط الحكومية.



ويشكل هذا تحديًا كبيرًا للحكومة، حيث تشكل تلك الأرباح غالبية إجمالي إيراداتها. يريد الحوثيون مصدرًا مستدامًا للإيرادات لضمان استقلالهم الاقتصادي وضمان قدرتهم على الحكم بغض النظر عن نتيجة الصراع. لقد حاولوا دون جدوى تأمين ذلك عسكريًا من خلال محاولة الاستيلاء على حقول النفط في مدينة مأرب في عام 2021 ويسعون الآن لتحقيق نفس الأهداف من خلال التفاوض.



ويبدو أن الجانبين قد وجدا حلاً بديلاً لمسألة دفع الرواتب. حيث وافقت المملكة العربية السعودية على تغطية رواتب الحوثيين لمدة عام، على أن يتم دفعها على قسطين. خلال هذه الفترة، ستقوم كل من الحكومة اليمنية والحوثيين بتشكيل لجان اقتصادية للتفاوض وتحديد الجوانب الفنية لاتفاق دائم لتقاسم الإيرادات بين الجانبين.



وهناك عقبة أخرى تتمثل في أن الرياض تريد أن يعترف بها الحوثيون كوسيط، وليس كطرف في الصراع، في محاولة محتملة لتجنب تحمل تكاليف إعادة الإعمار.



وتدرك المملكة العربية السعودية أيضاً أن هذا قد يكون صعباً على شريكها الاسمي – الحكومة اليمنية، ممثلة في مجلس القيادة الرئاسي. ومن المفهوم أن المجلس منزعج من أن يتم التفاوض على ثروته النفطية دون مساهمته.



علاوة على ذلك، تعمل الرياض على افتراض أنها إذا رضخت لمطالب الحوثيين، فسوف تشارك الجماعة في محادثات يمنية داخلية للتوصل إلى تسوية. لكن الحكومة اليمنية تخشى أنه إذا تنازلت الرياض بالكامل للحوثيين وبالتالي خرجت من الصراع، فقد يحاول الحوثيون الاستيلاء على البلاد بأكملها.



وتتفاقم مخاوف الحكومة اليمنية بسبب قيام المملكة العربية السعودية مؤخراً باستبعادها من محادثاتها مع الحوثيين. وقد أثار هذا الشكوك في أن الرياض قد تعطي الأولوية لمصالحها الخاصة وتتخلى عن حلفائها اليمنيين بمجرد التوصل إلى اتفاق.



وفي الواقع، لم تؤكد المملكة العربية السعودية للحكومة أنها ستقدم الدعم العسكري إذا انزلق اليمن مرة أخرى إلى الصراع. إذا شن الحوثيون هجوماً - وهو أمر غير مؤكد - فإن الحكومة اليمنية سترد، لكن نجاحها سيتوقف جزئياً على ما إذا كانت الرياض ستقدم دعماً جوياً حاسماً أو تتخلى عنه في سيناريو مشابه لأفغانستان.



ومع ذلك، فإن جولة أخرى من القتال – واحتمال استيلاء الحوثيين على السلطة – هي نتيجة تريد المملكة العربية السعودية تجنبها أيضًا. تريد الرياض منع عدم الاستقرار في المستقبل.



وحتى لو تمكن الحوثيون من السيطرة على البلاد بأكملها بعد التوصل إلى السلام مع الرياض، فإن قدرتهم على الحفاظ على السلطة ستكون موضع شك. إنهم يواجهون معارضة كبيرة من منافسيهم اليمنيين، وعلى الأخص القوة العسكرية للجماعات المدعومة من الإمارات ، مثل ألوية العمالقة، التي نجحت في صد الحوثيين في الجبهات الرئيسية في محافظتي شبوة ومأرب.



بشكل عام، فإن عودة الصراع المحلي الذي يمكن أن يغير الخطوط الأمامية لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع الأمني ​​الهش، وهو أمر لن تتمكن المملكة العربية السعودية، باعتبارها جارة اليمن، من تجاهله.





إن التحدي الذي يواجه الرياض - والذي يمكن القول إنه سبب إطالة أمد المفاوضات - هو ضمان التزام الحوثيين بوقف إطلاق النار والعمل على التوصل إلى تسوية مع خصومهم اليمنيين.



ومن خلال التواصل مع الحوثيين مع الحفاظ أيضًا على قنوات مباشرة مع طهران، تختبر الرياض ما إذا كان بإمكان الحوثيين شن هجوم دون موافقة إيران. (في الواقع، خلال الأشهر القليلة الماضية، لم ينفذ الحوثيون إلى حد كبير تهديداتهم بالعودة إلى الصراع، لذا فإن استراتيجية المملكة العربية السعودية في العمل مع كل من القنوات الحوثية والإيرانية قد تكون ناجحة).



وعلى الرغم من الجمود، كانت كل من المملكة العربية السعودية والحوثيين مترددين في إشراك الأمم المتحدة. وتخشى الرياض أن يؤدي ذلك إلى إطالة أمد العملية، لأن الأمم المتحدة تشترط إشراك الأطراف اليمنية الأخرى في محادثات السلام.



ولكي نكون منصفين، سيكون من الصعب للغاية إيجاد تسوية سياسية سريعة عبر قنوات الأمم المتحدة بسبب المواقف السياسية المتنوعة والمتعارضة في كثير من الأحيان داخل المجلس الرئاسي .



وفي الوقت نفسه، يعتقد الحوثيون أنه من الاستراتيجي تجنب الأمم المتحدة. فهم يريدون مضاعفة مسار المفاوضات الذي سيجلب لهم أكبر الفوائد، ويبدو أن الرياض مستعدة لتقديم تنازلات أكبر إذا تمكنت من تأمين خروج سريع. علاوة على ذلك، فإن الحوثيين ليسوا حريصين على التعامل مع الحكومة اليمنية، التي يعتبرونها بيدقًا في أيدي المملكة العربية السعودية.



يتعين على المملكة العربية السعودية والحوثيين أن يدركوا أنه على الرغم من هذه الصعوبات، فإن الأمم المتحدة ضرورية للتوسط في التوصل إلى اتفاق في الوقت الحالي. ولا يثق أي من الطرفين بالآخر، ومن المؤكد أن الرياض ستستفيد من مشاركة الأمم المتحدة.



تحتاج الرياض إلى الأمم المتحدة لضمان قبول الحكومة اليمنية - وكما أظهرت محادثات السلام السابقة، فإن الاتفاق المقدم إلى الحكومة، دون مساهمتها، سيكون أكثر هشاشة بكثير؛ فهي مترددة في قول 'لا' للسعوديين، كما أن فصائلها معروفة بالاقتتال الداخلي.



وتفضل المملكة العربية السعودية أيضًا أن تنفذ الأمم المتحدة تعقيدات الصفقة، وتتعامل مع ما تعتبره الرياض" عملها القذر "، وهو جعل الأطراف اليمنية تتفاوض على الجوانب الفنية للتسوية السياسية المستقبلية، بدءًا من نزع السلاح إلى عائدات النفط.



وهذه مهمة ضخمة بالنسبة للأمم المتحدة، وهي مهمة تنطوي على مخاطر محتملة. ومن الممكن أن تعرقل القوى المحلية الموجودة على الأرض تنفيذ الاتفاق؛ وعلى وجه الخصوص، فإن المجلس الانتقالي الجنوبي، وهو مجموعة انفصالية ممثلة في الحكومة اليمنية التي تسيطر على مناطق كبيرة في الجنوب، يعارض علناً أي اتفاق يقتطع من ثروته النفطية لدفع الرواتب.



علاوة على ذلك، فإن دولة الإمارات العربية المتحدة، الداعم الرئيسي للمجلس الانتقالي الجنوبي، غائبة عن المناقشات الحوثية السعودية.



استثمرت الإمارات، الحليف الظاهري للمملكة العربية السعودية، موارد عسكرية واقتصادية كبيرة لدعم الحلفاء المحليين وضمان السيطرة على الموانئ الجنوبية وحقول النفط والغاز. إن الاتفاق السعودي الحوثي الذي يترك اليمن عرضة للصراع يمكن أن يتعارض مع المصالح الأساسية لدولة الإمارات العربية المتحدة في البلاد، مما يشجع المجلس الانتقالي الجنوبي على تقويضه.



بالإضافة إلى ذلك، إذا فشلت المحادثات اليمنية التي تيسرها الأمم المتحدة في مناقشة الجوانب الفنية لاتفاق تقاسم الإيرادات مع الحوثيين، فقد تنهار عملية السلام، مما يزيد من خطر تجدد الصراع.



وحتى مع ذلك فإن مشاركة الأمم المتحدة من شأنها أن تزيد من احتمالات التوصل إلى اتفاق مستدام. ويسيطر أعضاء المجلس الرئاسي على مناطق واسعة وقوات عسكرية كبيرة. ومهما حدث، فإن المجلس سوف يلعب دوراً مهماً في مستقبل اليمن. وإذا واجهت البلاد المزيد من الحرب، فإن القوات الحكومية ستكون حاسمة في صد الحوثيين.



وفي المقابل، إذا توصلت اليمن إلى حل سياسي، فسيكون أعضاء المجلس وقواتهم مسؤولين عن تنفيذ أي اتفاق. قد يؤدي تخطي قبولهم إلى دفع الفصائل داخل الحكومة اليمنية إلى تعطيل الاتفاق الحوثي السعودي، وبالتالي زيادة خطر الصراع وامتداده عبر الحدود.



ويبدو أن الحوثيين يدركون أن العودة إلى ساحة المعركة ليست في مصلحتهم. ويتعين عليهم الآن أن يتقبلوا أن الأمم المتحدة هي السبيل الوحيد إلى السلام الدائم، وأن هذا سيتطلب الدخول في حوار مع منافسيهم اليمنيين. ولم يدرك الحوثيون بعد أن المجلس الرئاسي يمثل أطرافاً سياسية شرعية لها مصالح تتجاوز مصالح الرياض.



وفي حين أن التوصل إلى اتفاق مع المملكة العربية السعودية أمر ضروري، فإن التسوية السياسية المستدامة لن تكون قابلة للتحقيق دون إشراك المجلس الرئاسي.



وفي نهاية المطاف، فإن وجود اليمن على شفا الحرب بشكل دائم يهدد أمن المملكة العربية السعودية على المدى الطويل. ما هو مطلوب للتوصل إلى اتفاق سياسي دائم هو أن تقوم المملكة بجلب المزيد من الجهات الفاعلة والموارد إلى الطاولة.



ومن خلال دمج الأمم المتحدة في المناقشات الحوثية السعودية، يمكن لرؤى الدول الأخرى المستثمرة في الصراع – مثل دول الخليج الأخرى والأردن والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة – أن تساعد الأطراف على إيجاد حل وسط بشأن النزاع حول المسألة الشائكة المتعلقة بدفع الرواتب، من بين قضايا أخرى. إن توسيع نطاق هذه المحادثات سيسهل الانتقال بشكل أكثر سلاسة إلى الحوار اليمني الداخلي في نهاية المطاف.



هذه حرب معقدة، ولا توجد لها حلول سريعة. وكلما أسرعت الرياض في الاعتراف بذلك، زادت احتمالية بدء محادثات جوهرية بين اليمنيين. وبخلاف ذلك، فإن التوصل إلى اتفاق تم التوصل إليه على عجل ويفتقر إلى المتانة قد يؤدي إلى إغراق اليمن مرة أخرى في حالة من الاضطراب.

المصدر: فورين بوليسي