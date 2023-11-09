إب.. مليشيا الحوثي تنهب مزارعي البطاط بـ"يريم" تحت مزاعم أخذ الزكاة

المنامة - ياسر ابراهيم - واصلت مليشيا الحوثي الإرهابية، تنفيذ حملاتها المسلحة لترهيب المزارعين تحت مزاعم أخذ الزكاة بقوة السلاح، في محافظة إب، وسط البلاد.

وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت"، إن مليشيا الحوثي قامت اليوم الخميس، بملاحقة سيارة أحد مزارعي البطاط بمديرية يريم بمحافظة إب، لإجباره على دفع الزكاة بقوة السلاح.

وحسب المصادر، فإن المليشيا قامت بملاحقة سيارة مزارع بطقم تابع لها، حتى أجبروه على الخروج من مسار الخط العام الذي كان يمشي فيه، ما أدى إلى انقلاب سيارته، وإصابته إصابة خطيرة نقل على إثرها للعناية المركزة في أحد المستشفيات بالمدينة.

وشكا المزارعون في محافظة إب، من عمليات الابتزاز التي تقوم بها مليشيا الحوثي ضدهم، حيث تقوم بإخراج مليشياتهم لملاحقة الناس في الأرياف، لسرقة أموالهم بحجة الزكاة التي باتت سوطًا لنهب أموالهم دون رقيب أو حسيب.

وقال المزارعون، إن العشرات من المزارعين اختطفتهم المليشيا بحجة تخلفهم عن دفع الزكاة، وصل بهم الحد إلى أخذ بعض أفراد الأسر كرهينة لديهم حتى يتم دفع زكاة أموالهم، فضلا عن دفع اتاوات خروج الأطقم لملاحقتهم إلى الأرياف.

يأتي هذا في الوقت الذي يعاني فيه المزارعون من أوضاع مالية واقتصادية صعبة، نتيجة ارتفاع أسعار الديزل، والبذور، والأسمدة وغيرها من الأمور التي دفعت الكثير من المزارعين لترك زراعة البطاط، لعدم قدرتهم على ذلك.

ولم تراعي مليشيا الحوثي هذه المعاناة التي لحقت بالمزارعين، فعمدوا على ابتزازهم، وملاحقتهم في الأرياف والمناطق، بحجة أخذ الزكاة، دون مراعاة لشروطها ومستحقاتها.

وأكد المزارعون أن المليشيا باتت تترصدهم في الطرقات أثناء ذهابهم لبيع محاصيلهم في الأسواق لنهبهم بالقوة، واجبارهم على دفع مبالغ مالية وجبايات فوق طاقتهم، مؤكدين أن الحوثي جائحة مدمرة تمارس النهب والشحت باسم الزكاة.