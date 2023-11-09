شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن لهذه الأسباب اختر تناول حليب كامل أو خالي الدسم! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - إن الألبان هي واحدة من المجموعات الغذائية الخمس الرئيسية في نظام غذائي متوازن، جنبا إلى جنب مع الفواكه والخضراوات والحبوب والبروتينات.

وتشمل بعض الإرشادات والتوصيات في الدراسات الغذائية تناول الألبان الخالية من الدهون والألبان قليلة الدسم. ولكن في الآونة الأخيرة، بدأ المزيد من الخبراء في إبداء الاهتمام بمنتجات الألبان كاملة الدسم. ومن ثم فإنه من الضروري معرفة فوائد تناول منتجات الألبان، وعلى أي أساس يمكن المفاضلة بين اللبن كامل أو خالي الدسم، وفقا لما نشره موقع "My Fitness Pal".

فوائد الألبان

يعتبر الحليب ومنتجات الألبان من المغذيات شديدة الكثافة، لأنها تحتوي على الفيتامينات A وB6 وB12 وD وK، وكذلك الكالسيوم واليود والمغنيسيوم والبوتاسيوم والفوسفور والزنك. ويمكن للكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم تعزيز صحة القلب، عن طريق خفض ضغط الدم.

أظهرت الأبحاث العلمية، التي أجريت في عام 2011، أن منتجات الألبان تسهم بنسبة 10-13٪ فقط من السعرات الحرارية في النظام الغذائي الأميركي المتوسط، ولكنها تمثل 47٪ من الكالسيوم و42٪ من فيتامين A و65٪ من فيتامين D في تلك الأنظمة الغذائية. وتساعد الدهون الموجودة في منتجات الألبان على امتصاص المزيد من فيتامين A وD وK والكالسيوم، كما تساعد على الشعور بالشبع.

الخالي من الدسم

يكمن الجانب السلبي من دهون الألبان في الدهون المشبعة، والتي ترتبط بارتفاع الكوليسترول السيئ LDL وسوء صحة القلب. وبدأ تحذير خبراء التغذية والأطباء من مخاطر الدهون المشبعة منذ خمسينيات القرن الماضي على الأقل. وتوجد اليوم قاعدة كبيرة من الأدلة لدعم القضية ضد الدهون المشبعة، ويعد هذا هو السبب في أن المنظمات الصحية الكبرى توصي بدهون قليلة الدسم والمقشدة بدلاً من الألبان كاملة الدسم.

كامل الدسم

ولكن تستبعد بعض الدراسات العلمية الحديثة أن الدهون المشبعة والأطعمة الغنية بالدهون المشبعة مثل اللبن كامل الدسم واللحم البقري وزيت جوز الهند تحمل ضررا. ونشرت مجلة "لانسيت" الطبية الأميركية، نتائج بحث علمي يثبت أن الألبان مفيدة للقلب. كما أظهرت دراسة علمية، استعرضت نظام التغذية الخاص بـ136384 شخص من 21 دولة على مدار 9 سنوات، أن تناول حصتين أو أكثر من منتجات الألبان يوميًا ساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 22٪، والسكتة الدماغية بنسبة 34٪، والوفيات بسبب أمراض القلب بنسبة 23٪.

خالي الدسم لمرضى القلب

ويشير خبراء التغذية إلى أن الدراسات العلمية ربطت في الماضي بين تأثير الدهون المشبعة على صحة القلب، دون إيلاء الكثير من الاهتمام للعناصر الغذائية، التي تحتوي على تلك الدهون. وينصح الخبراء مرضى القلب أو من هم عرضة لخطرة الإصابة به بتناول منتجات الألبان قليلة الدسم، وخلافا لذلك، يمكن للبالغين الأصحاء الاستمرار في تضمين منتجات الألبان كاملة الدسم كجزء من نظام غذائي متوازن..