صنعاء.. مليشيا الحوثي تعتمد "اللقب السلالي" شرطًا للقبول في معهد القضاء 

المنامة - ياسر ابراهيم - واصلت مليشيا الحوثي احتكار المعهد العالي للقضاء بصنعاء حكرا لها والموالين لها، بينما ترفض قبول مئات الطلاب اليمنيين المتميزين لاعتبارات عدة منها الاشتباه في ألقابهم.

ونقلت مصادر حقوقية، عن طلاب تقدموا للدراسة في معهد القضاء بعضهم من أوائل أقسام الشريعة والقانون قولهم، إنهم حرموا من القبول، بسبب الألقاب، إذ أسقطت المليشيا أسماءهم بينما قبلت محسوبين عليها.



ومسب المصادر، فإن معهد القضاء أسقط أسماءهم في المرحلة الأولى من عملية المفاضلة لمجرد ألقابهم، فيما البعض تم رفض استلام وثائق بعضهم من البداية.



إلى ذلك بينت مصادر إعلامية إن إدارة المعهد رفضت قبول عدد كبير من المتقدمين، بينهم أربعة من أوائل دفع الليسانس شريعة وقانون، وتم قبول آخرين غير مستحقين من أعضاء المليشيا الحوثية.



وأشارت أن الإدارة اعتمدت معايير غير منطقية في عملية القبول، وأهمها أن تكون من أسر سلالية معينة ومن يقاتل في صفوفهم من أبناء القبائل ومن لديهم قتلى في صفوفها بغض النظر عن مؤهلاته



وبيّن أن المعهد اعتمد قبول 90% من عناصر المليشيا الحوثية، فيما موه بقبول بعض الأسماء التي لا تصل إلى 10% من بقية المتقدمين خارج السلالة الحوثية، وهو سلوك تعتمده كل عام وفي كل التخصصات المهمة، حسب قوله.



ووفقاً لتصريحات بعض المتقدمين الذين تم رفضهم، فإن عملية القبول للبعض جرت عن طريق تزكية بتوجيه خطي من مشرفي المليشيات.