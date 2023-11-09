مقتل 37 من جيش الاحتلال خلال 9 أيام.. والقسام تعلن مقتل مجندة أسيرة بقصف إسرائيلي



أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل ضابط وإصابة 5 جنود في المعارك الدائرة بقطاع غزة، ليرتفع عدد قتلاه إلى 37 منذ بدء المعارك البرية نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وإلى 352 جندياً وشرطياً، منذ الـ7 من الشهر نفسه.



فيما أعلنت كتائب القسام مقتل الأسيرة المجندة فاؤول أزاي مارك أسياني (19 عاماً) من "موديعين"، وإصابة جندي أسير إصابةً متوسطة في قصف للاحتلال استهدف قطاع غزة، الخميس، وقالت الكتائب إنها ستصدر لاحقاً مادة توثق صحة هذا الإعلان.



جيش الاحتلال الإسرائيلي أشار في بيان مقتضب، الخميس 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، إلى مقتل ضابط احتياط برتبة "رائد"، من وحدات النخبة "شلداغ"، خلال المعارك البرية الدائرة في قطاع غزة، إضافة إلى إصابة 5 آخرين.



كما قال إن السلطات تعرفت على جثة مجندة قتلت خلال الهجمات التي شنتها حركة حماس على منطقة غلاف غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وبحسب موقع الجيش الإسرائيلي، فقد "قتل 37 جندياً منذ بدء العمليات البرية بقطاع غزة في 31 أكتوبر/تشرين الأول".



في وقت سابقٍ الخميس، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن معارك تدور في ما سماه "المربع الأمني" لحركة "حماس" وسط مدينة غزة. وأضاف في بيان: "قوات مشاة ومدرعات وهندسة تابعة للفرقة 162، بمساعدة سلاح الجو والقوات الخاصة توغلت في المربع الأمني والسلطوي التابع لمنظمة حماس في قلب مدينة غزة بجوار مستشفى الشفاء".





كما تابع: "تعمل الفرقة 162 على مدار الأيام الأخيرة، في وسط مدينة غزة بمنطقة المربع الأمني والسلطوي التابع لمنظمة حماس". ولم يصدر عن حركة حماس فوراً ما يؤكد أو ينفي هذه المعلومات.



بينما نشر جيش الاحتلال مقطع فيديو لمدرسة مهجورة دون أن يحدد موقعها. وقال: "المربع الأمني يتشكل من مواقع استراتيجية لحماس، منها مقر الاستخبارات الرئيسي ومقر الدفاع الجوي التابع للمنظمة، والمكاتب السلطوية التابعة لحماس، منها وزارة الداخلية ومراكز الشرطة".



أضاف: "إضافة إلى ذلك، تقع في هذه المنطقة مرافق التدريب الأكبر حجماً في قطاع غزة للحرب الحضرية، والمواقع العسكرية، ومستودعات ومصانع الوسائل القتالية المختلفة أي القذائف الصاروخية، والصواريخ المضادة للدروع، والطائرات المسيرة من دون طيار والعبوات الناسفة".



كما أشار الجيش الإسرائيلي إلى أن "القتال مستمر". وزعم أنه "قتل 50 مسلحاً في المنطقة خلال معارك شرسة"، دون تعليق فوري من حماس على ذلك.



فيما كانت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية قالت إن 39 جندياً قُتلوا شمالي قطاع غزة منذ بدء العملية البرية قبل أكثر من أسبوع. ولفت جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيانات متفرقة، إلى إصابة أكثر من 270 جندياً، بينها إصابات خطيرة عديدة، خلال المعارك في شمالي قطاع غزة.



(الاناضول)