السعودية تجدد دعوتها لوقف التصعيد في "غزة" وإدخال المساعدات للمدنيين

المنامة - ياسر ابراهيم - جددت المملكة العربية السعودية، الخميس، الدعوة إلى وقف التصعيد العسكري في غزة ورفع الحصار عن القطاع الفلسطيني.



جاء ذلك على لسان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، خلال لقائه في الرياض، نظيره البريطاني جيمس كليفرلي، وفقا لوزارة الخارجية السعودية.



وقالت الخارجية، في بيان، إنه جرى في اللقاء "استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مجالات التعاون المشترك كافة، ومناقشة آخر تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها والجهود الدولية المبذولة بشأنها".



وشدد ابن فرحان على "موقف المملكة الرافض لاستهداف المدنيين بأي شكل، وأهمية التوصل إلى وقف فوري للتصعيد العسكري، مع ضرورة رفع الحصار عن غزة".



كما شدد بن فرحان على "أهمية الإسهام في تأمين ممرات آمنة لإدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية للمدنيين".

