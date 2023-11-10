شاهد .. أجمل من جورجينا بـ 100 مرة.. شاهد الفتاة السعودية التي ظهرت اليوم على التيك توك وجننت العالم بشكلها والمتابعين يطالبونها بالتوقف عن الظهور لأن وجهها فتنة وجسمها مثير

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن أجمل من جورجينا بـ 100 مرة.. شاهد الفتاة السعودية التي ظهرت اليوم على التيك توك وجننت العالم بشكلها والمتابعين يطالبونها بالتوقف عن الظهور لأن وجهها فتنة وجسمها مثير والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تعتبر التيكتوكر السعودية “سارة ميلاد” من أبرز المشاهير في السعودية، وتمتلك جمال ساحر استطاعت من خلاله أن تصبح من أبرز مشاهير التيك توك في السعودية والوطن العربي خلال وقت قصير، وأطلق عليها المتابعين من الأوصاف وكلمات الإعجاب، ووصفها البعض بأنها أجمل من جورجينا، بينما طالبها آخرون بالتوقف عن الظهور لأن وجهها فتنة وجسمها مثير، وفي هذا المقال سوف نقدم لكم في موقع بوابة الخليج، نبذة تعريفية عن سارة ميلاد، وبعض صورها التي خطفت الأنظار.



أجمل من جورجينا ب 100 مرة



أعادت صفحات على مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية نشر صور للتيكتوكر السعودية “سارة ميلاد” حيث تغزل الكثير بجمالها ، ووصفها البعض بأنها أجمل من عارضة الأزياء العالمية “جورجينا “.



وتتميز سارة ميلاد بجمال طبيعي وابتسامة جذابة وشخصية تلقائية خالية من التكلف والتصنع، وهو ما جعلها تحصل على أكثر من 8 مليون متابع خلال فترة قصيرة، لتصبح من أبرز المؤثرين وصناع الرأي في السعودية، ومؤخراً أعاد ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي تداول صورها حيث تغزل الكثير بجمالها، واصفين إياها بأنها أجمل فتاة على الأرض، ووصفها البعض بأنها فتنة ومثيرة للغرائز .





وعبر أحد المغردين عن إعجابه الشديد بالمشهورة سارة ميلاد، مشيرًا إلى أنه لم يشاهد مثل جمالها من قبل ، كما أشاد آخرون بعدم تأثر سارة ميلاد بالشهرة وانسياقها وراء التعري والظهور المبتذل كما يفعل بعض المشاهير من الفتيات.



الجدير بالذكر أن شهرة سارة ميلاد لا تقتصر على تطبيق تيك توك فقط، فهي أيضًا مشهورة على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “انستجرام ” ولديها الكثير كن المتابعين الذين تحرص على مشاركتهم اطلالاتها بشكل شبه يومي.

سارة ميلاد



سارة ميلاد، مشهورة سعودية ولدت عام 1999م، في منطقة جازان جنوب المملكة العربية السعودية، وتبلغ من العمر حاليًا 24 سنة.

تمتلك سارة ميلاد العديد من المواهب، منها الموهبة الفنية وهو ما جعلها تشارك في العديد من المسلسلات الهادفة التي تعالج بعض قضايا المجتمع السعودي.

حساب سارة ميلاد على التيك توك

تعتبر سارة ميلاد من اكثر مشاهير التيك توك في السعودية، إذْ بلغ عدد متابعيها 7.5 مليون متابع، بينما وصل عدد معجبيها إلى 90.9 مليون معجب. وهي ناشطة سعودية بدأت نشاطها على التيك توك منذ عام 2018. كما أن حساب سارة ميلاد على التيك توك هو @sarahhmiladd.

وتحتل سارة ميلاد الترتيب الثاني في قائمة مشاهير التيك توك في السعودية، وذلك بعد المشهور ميتو الشامسي الذي يحتل الترتيب الأول بعدد 14.6 مليون متابع، و 346.8 مليون معجب.

بينما تأتي المرتبة الثالثة من نصيب خديجة اشرف ، بعدد

3.8 مليون متابع ، و 83 مليون معجب.

التيك توك في السعودية

يعتبر تطبيق التيك توك من أكثر تطبيقات التواصل شعبية في المملكة العربية السعودية، ويستخدمه الكثيرون لمشاركة مقاطع الفيديو القصيرة والتفاعل مع المتابعين من خلال نشر المحتوى، ويتيح التطبيق إمكانية تصوير مقاطع فيديو قصيرة بإضافة العديد من الفلاتر والمؤثرات، كما يمكن للمستخدمين مشاركة المقاطع مع أصدقائهم ومتابعيهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى، وذلك لبناء قاعدة متابعين قوية، واستكشاف خيارات تحقيق الدخل المختلفة، إذ يمكن تحويل حساب تيك توك الخاص بالفرد إلى مصدر