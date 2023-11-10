شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن ضعي البصل على القرنفل واستخدميه بهذه الطريقة !! .. وشوفي هيعملوا إيه في شعرك مش هتصدقي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - ابة نيوز مصر السر الذي تحلم به جميع النساء … ضعي البصل على القرنفل واستخدميه بهذه الطريقة !! .. وشوفي هيعملوا إيه في شعرك مش هتصدقي النتيجة المبهرة Avatar of أحمد عرابي أحمد عرابي منذ يومين تصنيف آخر الأخبار جميعنا نبحث عن أفضل الوصفات للشعر وكيفية العناية به، واليوم سنقدم لكم وصفة تحتوي على عديد من المعادن والفيتامينات التي تفيد الشعر وهو عبارة عن مزيج بين البصل والقرنفل، تابع معنا لتتعرف ومن أهميتهما. أهمية البصل والقرنفل للشعر ينشط نمو الشعر، بسبب ما يحتوي عليه البصل من كمية مرتفعة من الكبريت، حيث إنه من أهم العناصر التي يساهم على نمو الشعر، كما يضم القرنفل كثير من مضادات الأكسدة التي تساهم على تنشيط نمو الشعر. لهما دور فعال في تقوية الشعر ومكافحة التلف. يساهم البصل والقرنفل على تكثيف الشعر وإعطاءه حيوية أكثر. يعالج البصل والقرنفل تساقط الشعر بشكل نهائي.المواد المستخدمة بصلة كبيرة الحجم مبشورة. عشر حبات من القرنفل. ماء مغلي. كيفية التحضير ضع حبات القرنفل على البصل المبشور. ضع الماء المغلي على خليط البصل والقرنفل. اترك المزيج 12 ساعة كاملة. ثم بعد مرور الوقت، يصفى المزيج ويستعمل كقناع للشعر. يترك القناع لمدة 60 دقيقة كاملة على الشعر ثم يغسل بالماء والشامبو المناسب لك. .

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