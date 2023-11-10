شاهد - نائبة أمريكية تبكي في الكونغرس وتتساءل: كم العدد من القتلى الفلسطينيين سيكون كافياً؟

تداول ناشطون على مواقع التواصل، الخميس 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، فيديو يُظهر النائبة في مجلس النواب الأمريكي إنجي نيكسون عن ولاية فلوريدا، وهي تبكي خلال حديث تضامناً مع غزة.



وقالت النائبة خلال حديث في إحدى لجان مجلس النواب: "كم العدد من القتلى الفلسطينيين سيكون كافياً؟ أحد زملائي يقول: كلهم!".



وفيما يشتد الدعم الرسمي الأمريكي في البيت الأبيض وأعضاء الكونغرس، تشهد ولايات أمريكية عدة مظاهرات تضامنية ضخمة تضامناً مع قطاع غزة، ورفضاً للمجازر الإسرائيلية.



معاقبة "طليب"

في السياق، استنكرت النائبة الأمريكية من أصول فلسطينية، رشيدة طليب، قرارَ مجلس النواب الأمريكي توجيه اللوم لها بسبب تعليقات أدلت بها حول العدوان الإسرائيلي على غزة، مشيرة إلى أن الدفاع عن الأرواح ليس ذنباً.



وظهرت طليب في كلمة لها بالكونغرس مرتديةً الكوفية الفلسطينية، وأوضحت أنّ رفض الكونغرس والإدارة (الأمريكية) الاعتراف بحياة الفلسطينيين "يؤثر في روحي".



وأشارت إلى أن "أكثر من 10 آلاف فلسطيني قُتلوا (في غزة)، والغالبية كانت من الأطفال"، لافتة إلى أن انتقادها كان دائماً لحكومة إسرائيل وأفعال رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، وأنه "من المهم فصل الشعوب عن الحكومات".



وخاطبت الكونغرس بأنه "لا توجد حكومة خارج نطاق الانتقاد"، وأضافت وهي تبكي، أنها لا يمكن أن تصدق أنها مضطرة إلى قول إن الشعب الفلسطيني "لا يمكن التخلص منه".



وأردفت: "نحن بشر مثل أي شخص آخر"، ورفعت صورة جدتها قائلة: "جدتي مثل جميع الفلسطينيين، تريد فقط أن تعيش حياتها بحرية وكرامة إنسانية نستحقها جميعاً".



وشددت طليب على أن "الدفاع عن الأرواح بغضّ النظر عن الدين أو العرق لا يمكن أن يكون نقطة جدل في هذه القاعة".



وأكدت أنها لا تقبل قرار الكونغرس توجيه اللوم لها، وأنها لن تسكت، ولن تسمح بـ"تشويه" كلامها، مؤكدةً أن الفلسطينيين يستحقون أن يعيشوا حياتهم بحرية وكرامة.



ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي "حرباً مدمرة" على قطاع غزة، قتل خلالها 10 آلاف و812 فلسطينياً، بينهم 4412 طفلاً و2918 سيدة، إضافة إلى 181 فلسطينياً قتلهم خلال الفترة نفسها في الضفة الغربية.​​​​​​​





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