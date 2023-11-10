شكرا لقرائتكم خبر عن ثمرة بين أيدينا ولا نعلم أنها تقي من الإصابة بمرض السكري.. تعرف على فوائدها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ثمرة بين أيدينا ولا نعلم أنها تقي من الإصابة بمرض السكري.. تعرف على فوائدها