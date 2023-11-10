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عدن - ياسمين التهامي - مش هتاخد معاكي اكتر من 10 دقائق.. طريقة عمل البسبوسة بطريقة سهلة وجميلة زي بتاعت المحلات

: هنقولكو النهاردة طريقة عمل البسبوسة بطريقة سهلة وجميلة مش هتاخد معاكي اكتر من 10 دقائق أو 15 دقيقة بالطريقة بتاعتنا السهلة جداً ومش هتاخد منك أي وقت خالص في تحضيرها هتشوفي بنفسك أد أي الطريقة حلوة وسهلة وهتطلع معاكي أحلي بسبوسة طرية ومرملة، أي حد مبتدئ مجربش يعمل بسبوسة قبل كدة هتنجح معاه الطريقة غير أنها غير مكلفة يمكن لأي شخص التجربة.

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البسبوسه المقادير ٢ كوب من دقيق السميد دقيق سائب المتوفر عند العطار. نصف ملعقة بيكنج بودر . نصف كوب من السكر. نصف كوب من حليب. نصف كوب من السمن. 2 ملعقة كبيرة جوز هند. 2ملعقة ك من العسل الأبيض. طريقة التحضير نحضر وعاء كبير ونضع فيه كنية السميد الموجودة والبيكنج باودر ثم وضع نصف كوباية سكر مع ملعقتين كبار من جوز الهند جوز جوز الهند يجب أن يكون ناعم ويتم التقليب جيداً كل المكونات الجافة دي مع بعض كويس جداً إلي أن تختلط كل المكونات مع بعض كويس بعد كدة نضيف السمنة وتكون السمنة سايحة بس لاتكون سخنة ولا باردة ونقلب حتى يتم تغليف حبيبات السميد كلها بالسمنة بالظبط نوصل شكلها زي الرملة المندية بعد ذلك يتم إضافة ثلاث معالق كبيرة من عسل النحل ولو مش موجود عندنا عسل نحل نقدر نستخدم شربات حلويات ثقيل يتم التقليب كويس حتي يتم التأكد أن العسل أختلط مع باقي المكونات، بعد ذلك يتم إضافة الحليب، ونقلب بدون عجن من تحت لفوق. طريقة عمل البسبوسة وتسويتها أجيب صينية كبيرة مقاس 28 وادهنها كويس جداً بالسمنة بعد كده أنزل بخليط البسبوسة الذي قمت بتحضيرة بعد كدة أبدا أوزع خليط البسبوسة في الصينية بالتساوي وتسوية الجوانب بشكل جيد بعد كدة اقوم بإدخال الصينية الفرن علي درجة حرارة 200 يجب تشغيل الفرن الجزء اللي تحت فقط ولا يمكن تشغيل الشواية والقرن معاً حتي نحصل علي صينية بسبوسة لذيذة وطرية، اول مانلاحظ أنها اخدت اللون الذهبي من تحت نطفئ الفرن ونقوم بإشعال الشواية التسوية بتاخد معانا من 15 إلي 20 دقيقة. مكونات شربات البسبوسة يجب تجهيز وعاء ونضع بداخله كوب ونصف من السكر 2 كوب من الماء ونرفعه علي النار لمدة 10 دقائق بعد كدة نعصر نصف ليمونة علي الشربات ونطلع البسبوسة وهي سخنة نقوم بصب الشربات عليها ثم تغطية الصينية خمس دقائق بورق الفويل، ياريت تجربوا الطريقة و تقولوا رايكم. يوجد طرق كثيرة أخرى لعمل البسبوسة سوف نعرفكم عليها في مقالات قادمة حتى تعرفون كيف تقدم البسبوسة بعدة طرق مختلفه منها البسبوسة بالقشطه البسبوسة بالمكسرات ومنها أيضاً البسبوسة بالكريمة والمانجا سوف نعرض عليكم عدة طرق مختلفة للبسبوسة باسهل الطرق و اقل وقت اقل التكاليف تابعونا حتى يصل لكم كل جديد. طريقة عمل البسبوسة بالقشطة

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افتحي علبة القشطة الشهية واحضري كوباً ونصف من السميد الناعم ونصف كوب من السكر الحلو، ادلقيى كوباً من اللبن الطازج ونصف كوب من الزيت النباتي في وعاء كبير. ثم أضيفي 3 ملاعق كبيرة من جوز الهند المبشور والمجفف، وملعقة كبيرة من مسحوق الخبز، واخلطي المكونات جيداً ثم جأضيفي نصف كوب من الماء و2 ملعقة كبيرة من ماء الزهر، واستمري في الخلط حتى تحصلي على خليط متجانس. بعد ذلك، أضيفي 1 و 1/3 كوب من السكر إلى الخليط واستمري في التحريك حتى يذوب السكر تماماً اتركي الخليط جانبا لبضع دقائق لاتمام عملية الذوبان في هذا الوقت قومي بتسخين الفرن إلى درجة حرارة 180 درجة مئوية ثم، ضعي خليط العجين في قالب خبز مدهون بالزبدة ورشي الوجه ببعض جوز الهند المجفف. ضعي القالب في الفرن المُسخن واتركيه لمدة تتراوح بين 30 إلى 40 دقيقة، أو حتى تصبح البسبوسة ذهبية اللون ومنتفخة بمجرد أن تنتهي من عمل البسبوسة، قومي بتقطيعها إلى قطع مربعة أو مستطيلة وقدميها في طبق التقديم، يمكنك تزيينها ببعض من جوز الهند المجفف على الوجه ثم اختاري اللحظة المثالية لتذوق هذه الوصفة اللذيذة مع اسرتك. مش هتاخد معاكي اكتر من 10 دقائق.. طريقة عمل البسبوسة بطريقة سهلة وجميلة زي بتاعت المحلات الكبيرة