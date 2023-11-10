شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن 3 وصفات طبيعية تخلصك من تجاعيد اليدين للأبد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم -

اقتراب فصل الشتاء يزداد جفاف البشرة بشكل مبالغ فيه بسبب انخفاض درجات الحرارة، وهذا بدوره يؤدي إلى خشونة اليدين واسمرار لونها، بسبب تكون طبقة من خلايا الجلد الميت، ولكن من خلال المقال التالي، سنطرح لك عدد من الوصفات الطبيعية، التي تخلصك تمامًا من تجاعيد اليدين، بالإضافة إلى ذلك فهي تساعد على خل التفاح من أفضل المواد المستخدمة لمحاربة التجاعيد، وعصير الليمون يساعد في التفتيح. والتفتيح.ملعقة واحدة كبيرة من خل التفاح. ملعقة واحدة كبيرة من عصير الليمون الطازج. ملعقة واحدة كبيرة من مسحوق الزنجبيل. طريقة التحضير والتطبيق في بولة مناسبة ندمج كل من الزنجبيل وعصير الليمون وخل التفاح. بعد ذلك نقوم بتطبيق الخليط على اليدين بحركات رقيقة. ثم نغطي اليدين باستخدام النايلون، وننتظر لمدة نصف ساعة. وبمجرد مرور تلك المدة، نشطف اليدين بشكل جيد تحت الماء البارد. ويفضل تكرار الوصفة 3 مرات من كل أسبوع للحصول على نتيجة ملحوظة.3 كبسولات من فيتامين (E). 2 ملعقة كبيرة من عسل النحل الأصلي. 4 مكعبات من الزبدة اللينة. طريقة التحضير والتطبيق في بولة عميقة نقلب عسل النحل مع الزبدة، حتى يقبح الخليط كريمي. بعد ذلك نضيف الفيتامين، وندمج المكونات بشكل جيد. ثم تطبق الخليط على اليدين لشكل جيد، وننتظر لمدة لا تقل عن نصف ساعة. بعد ذلك تشطف اليدين جيدًا بالماء الفاتر، وتكرر الوصفة مرة واحدة بشكل يوميالمكونات اللازمة ¼ كوب من الماء الساخن. 3 ملاعق كبيرة من مسحوق القهوة. طريقة التحضير والتطبيق في بولة مناسبة نشكل خليط يشبه المعجون من القهوة والماء الساخن. ثم نطبق الخليط على اليدين بحركات دائرية رقيقة. وبعد مرور 15 دقيقة يتم شطف اليدين بسكل جيد باستخدام الماء البارد. ويفضل تكرار تلك الوصفة بشكل يومي لنتائج سريعة ومبهرة. .