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عدن - ياسمين عبدالعظيم - وثقت صانعة المحتوى يوشا السياري، مقطع فيديو نصحت خلاله بإلغاء عادة شائعة في العزائم "عيب ندخل وإيدينا فاضية". بوفيه ومفطح وقالت يوشا في الفيديو: كل البيوت مليئة بالعطور والمواعين والتحف والمزهريات والشوكولاتة، مشيرة: صاحبة البيت تجهز مشاريب وحلو ومالح وشوكولاتة ثم عشاء أو بوفيه ومفطح. عادات الضيافة ولفتت: المقصد من العزائم هي شوفة الحبايب، مشيرة إلى أروع عادات الضيافة عند الإنجليز هي جمعة عصرية من ساعة إلى ساعتين ويتم خلالها تناول شاهي وكيك. غيبة ونميمة وتابعت أن معظم الجلسات عبارة عن غيبة ونميمة وطحن خواطر، مبينة: إذا ما كان في مناسبة مهمة مثل تخرج أو ميلاد أو زواج، أو خطوبة ما أحد ملزم بأن يشيل بيده شيئاً بحجة أنه عيب "أدخل وإيدي فاضية". س تطالب بإلغاء هذا العادة الشائعة في العزائم بالسعودية وتعلق: "عيب ندخل وإيدينا فاضية"..فيديو بالسعودية شابه تطالب بالغاء هذاالعادة الشائعة في العزائم وتعلق عيب ندخل واي.

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