عدن - ياسمين التهامي - الجرجير أسطورة الأساطير..معلومات لم يسبق لأحد معرفتها عن هذا النبات في قسم منوعات

الجمعة 10 نوفمبر 2023 الساعة 06:59

الجرجير هو النبات الساحر ، الفراعنة كانوا يسمونه (( نبات الحب ))لأنه كان يزيد الرغبة في ممارسة الحب(الجنس) .وقالوا عنه المثل المشهور:( لو تعلمون قيمة الجرجير لزرعتموه تحت السرير ) ما هو الجرجير ؟ هو نبات من الخضروات الورقية، مثل الخس والبقدونس والنعناع ...، وهو عشب معمر ينمو في التربة الرطبة وعلى اطراف القنوات والجداول. يؤكل الجرجير نيئاً ويستخدم في أطباق السلطة ولا يطبخ عادة. وتكثر زراعته بالسعودية وجميع دول الخليج والعالم العربي وحوض المتوسط. ماذا يحتوي الجرجير ؟ يتميز الجرجير بغناه بكثير من العناصر ومنها البيوفلافينات والمعادن ، مثل الكالسيوم والحديد والزنك والفسفور. وكذلك الفيتامينات مثل فيتامين A وفيتامين سي C يحتوي علي معدن السلينوم يحتوي علي فيتامين B يحتوي علي اليود والجرجير غني بالالياف واثبت الجرجير دوره الفعال المثبط لنمو عدد من الجراثيم وكذلك لانواع من الفطريات وبالرغم مما اثبت حديثاً في دوره الواقي والمساعد في سرطان الخلايا الصباغية إلا انه لم يثبت للان وفق دراسة علمية معتمدة ان له تاثيراً حارقاً للدهون اومخفضاً للوزن سواء تم تناوله مع الاكل ام قبله او بعده ما هي فوائد الجرجير العامة ؟ - الجرجير يحتوي علي معدن السلينوم هذا المعدن الساحر الذي يقوي الرغبة للجنس ويقضي علي الضعف الجنسي للرجال ...!!! - وبيعتبر مادة قوية مضادة للاكسدة . - الجرجير غني بفيتامين C المهم للبشرة فيجعلها نقية وخالية من التجاعيد . - الجرجير غني بفيتامين A المهم في تقويه شبكه العين . وتقويه الجنس ايضاً. - الجرجير يحتوي علي فيتامين B المهم في تقويه اعصابكم . - الجرجير مفيد جداً لمرضى الغدة الدرقية لأنه يحتوي علي اليود والسلينيوم الهامين لجوكر الهرمونات وخاصة هرمون الثيروكسين. اقرا ايضا الجزر اسرار وفوائد لا تخطر على بال الدخن هو الحل صدقوني هو اعظم فياغرا طبيعية محمد ﷺ اسرار طفولته واحزانها اخر وصفة سحرية للتخلص من الشخير - الجرجير غني بالالياف المفيدة لمرضى السكري والسمنة . - زيت الجرجير من أشهر الزيوت في عالم العناية بالشعر، فإن استخدام زيت الجرجير كحمام زيت أسبوعي أو لتصفيف الشعر له نتائج إيجابية مذهلة... - الجرجير يساعد على ثبات الأسنان وتقوية اللثة ومنع نزيفها - ويفيد في نزلات البرد والأمراض الصدرية، - ويعمل الجرجير على تنقية الدم وتنظيفه - يساهم الجرجير في الحفاظ على نضارة البشرة حيث يحمي الجرجير من خلال الفيتامينات الموجودة فيه البشرة من أشعة الشمس والتلوث الجوي. - ويعمل الجرجيرعلى طرد البلغم وعلاج السعال لاحتوائه على العناصر الغذائية الهامة للوقاية من الأمراض. - وُجد أن الجرجير له القدرة على خفض ضغط الدم المرتفع ، منع تجلط الدم والصفائح الدموية . - ان غنى الجرجير بفيتامينات (أ) و (ج) يُساعد على تقوية المناعة والحماية من الكثير من الأمراض . فوائد الجرجير للجنس من فوائد الجرجير للجنس انه يزيد من الرغبة فالجرجير يحتوى على الزنك والحديد ، وكلاً من هذان العنصران له اثر بالغ الاهمية فى زيادة الرغبة عند الرجال ، ولأن الجرجير يحتوى على نسبة عالية من هذان العنصرين ، فتصبح قدرته على تزويد الرغبة عند الرجل عالية ، (( فإذا كنت تعاني من قلة الرغبة الجنسية ، فما عليك سوى تناول الجرجير ضمن معظم وجباتك من اجل القضاء على هذه المشكلة وبهذا يصبح لديك منشط جنسي طبيعي )) ومن فوائد الجرجير للجنس انه يعمل على سلامة الحيوانات المنوية لدى الرجال وكما يعمل على زيادة اعدادها بشكل أمن. فالقدرة الجنسية للرجل تعتمد على اكثر من عامل ، ولكن من المعروف ان القوة الجسدية للرجل هى احد العوامل التى تجعله ذو قدرة و كفاءة جنسية اعلى من اقرنائه ، والجرجير يمد الجسم بمجموعة هامة من الفيتامينات والمعادن التي يتطلبها الجسم حتى يصبح صحياً وسليماً ، و من فوائد الجرجير للجنس انه يعمل على علاج سرعة القذف و تأخيره الجرجير أسطورة الأساطير..معلومات لم يسبق لأحد معرفتها عن هذا النبات .