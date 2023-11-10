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عدن - ياسمين التهامي - سم قاتل.. طبيبة بريطانية تحذر من وجبة شهية ستقودك أنت وعائلتك إلى القبر

تم التحذير بشدة من خمسه أطعمه يجب أن نحذر إذا فكرت في تناول أيا منها، حيث أنها تحتوي على مادة التيتروتوكسيين وهى شديده الخطوره وبها كميه سم سريعه الانتشار في جسم الانسان وقد تقتل صاحبها إذا تناول هذه الأطعمة.

خمس أطعمة سامة

جبن كازو مارزو

يشتمل هذا النوع من الجبن على عدة ديدان من الداخل وهي ليس من ضمن الأطعمة التي يعتمد عليها الاتحاد الأوروبي بسبب خطورتها على الصحة خاصة عندما تكون الديدان من الداخل نشطةويمكن أن ينتج عن تناول هذا النوع من الجبن أمراض في المعدة و حدوث قيء وإسهال

عشبة الراوند

هذه العشبة متوفرة بين مكونات الكثير من المشروبات البريطانية والحلويات ولكن الاوراق الخضراء الموجودة بهذه السيقان بها نوع من السم الخطير الذي يتسبب في حدوث وفاة في حال بسبب تناوله بكميات كبيرة جدا

الفاصوليا الحمراء

الفاصوليا الحمراء وفول الصويا الأحمر من أخطر البقوليات التي الذي تسبب آلام خطيرة في المعدة بسبب وجهه الانزيم التيروزين الذي يؤدي إلى حدوث عملية عسر الهضم فيجب أن تقوم بنقع هذه الأنواع لمدة لا تقل عن 12 ساعة قبل شطفها وتجفيفها ويفضل عليها ببطء.هي من التوابل المشهورة جداً حيث تعطي نكهه رائعه للاكلات ومميزه ولكن تحتوي على اثار جانبيه بشكل بشع في حين تناولها بكميات كثيره ستؤدي الى حدوث الام وغثيان وقصر النفس كما قد تتسبب في حدوث نوبات قلبية بالإضافة إلى الأعراض النفسية الأخرى