شكرا لقرائتكم خبر عن سعودي يقنع زوجته بوضع جزء من راتبها في حسابه لشراء منزل.. وبعد مرور الايام اكتشفت المفاجأة! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أقنع مواطن سعودي زوجته بوضع جزء من راتبها في حسابه، كي يجمعه مع راتبه ويبنيان سويا منزل الأحلام.

واشترى المواطن، المنزل بعد مرور 15سنة وكتبه باسمه دون علمها، فيما أنكر من الأصل أنه من أموالها، وفق صحيفة “الو طن”.

وخير المواطن، زوجته بين الرضا بهذا الأمر أو الطلاق، فاختارت الطلاق، لأنها فقدت الأمان معه.