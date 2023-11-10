"اكتشف العشبة السحرية التي تقضي على التهاب الرئة وتخفض مستويات الكوليسترول والسكر في الجسم!"

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - ما هو العرعر؟

العرعر هو عشب عطري معروف بالاسم العلمي Juniperus communis L. وهو مستخرج من شجرة دائمة الخضرة وينمو في المناطق المعتدلة في شمال أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية. تشكل حبيبات العرعر المدرة الأنثوية.

استخدامات العرعر الطبية

تُستخدم حبيبات العرعر بالإضافة إلى العشب نفسه كعلاج محتمل لحالات طبية مثل:

تأثير البول

يعمل العرعر على زيادة معدل إخراج البول وتقليل أعراض الوذمة. كما يساعد في خفض ضغط الدم وتحسين صحة الجلد.

الخصائص المضادة للالتهابات

يحتوي العرعر على خصائص مضادة للالتهابات، مما يقلل من الانتفاخ.

الخصائص المطهرة والمضادة للميكروبات

يعمل العرعر على تطهير البكتيريا والفطريات وله تأثيرات مضادة للميكروبات.

الخصائص المضادة للأكسدة

يعمل العرعر على تقليل المخاطر التي قد تسببها الجذور الحرة عن طريق خصائصه المضادة للأكسدة.

الخصائص السمية

يحتوي العرعر على تأثيرات مضادة للسرطان وله خصائص سمية.

تحسين صحة الجهاز الهضمي

يعمل العرعر على تحسين عملية الهضم وبالتالي يحسن صحة الجهاز الهضمي.

تحسين الصحة العامة

العرعر لديه العديد من الخصائص العلاجية التي تعزز الصحة العامة. إنه يحتوي على نسبة عالية من المواد الغذائية والمركبات النباتية الفعالة. تعتبر حبيبات العرعر مصدرًا جيدًا لفيتامين C، الذي يعد ضروريًا لتحسين صحة المناعة وتعزيز وظيفة الأوعية الدموية.

تحتوي حبيبات العرعر أيضًا على العديد من الزيوت الأساسية والفلافونويدات، وهي تساعد في تقليل الضرر الخلوي في خلايا الخميرة عن طريق زيادة نشاط الإنزيمات كاتالاز وجلوتاثيون بيروكسيداز وسوبروكسيد ديسميوتاز. كما تحتوي حبيبات العرعر على الفلافونويدات الروتين والليوتين والأبيجينين، والتي تعمل كمضادات للأكسدة ومضادات للالتهابات..