شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الخطر يهدد! تعرف على الأطعمة التي لا يجب وضعها في الخلاط الكهربائي، ومن بينها الطماطم! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - منذ اختراع الخلاط الكهربائي وانتشاره في المنازل، أصبح جهازًا أساسيًا لتسهيل أعمال المطبخ اليومية. يمكن للخلاط طحن وفرم وقطع وخلط الأطعمة وفقًا لرغبتنا. ومع ذلك، يجب أن نكون حذرين فيما يتعلق باستخدام الخلاط لبعض أنواع الأطعمة. وفيما يلي بعض الأطعمة التي يجب تجنب وضعها في الخلاط:

1. الخضروات الورقية: ينصح بتجميد الخضروات الورقية لمدة قصيرة قبل وضعها في الخلاط، حيث قد يؤدي وضعها في الخلاط بدرجة حرارة الغرفة مباشرة إلى تدهور جودتها وتغير لونها.

2. الفواكه المثلجة: يجب ترك الفواكه المثلجة لتذوب قليلاً قبل وضعها في الخلاط، حيث قد تكون صلبة جدًا وتتسبب في تلف شفرات الخلاط.

3. المكسرات وحبوب البن وبعض حبوب البقوليات: القوة والصلابة العالية للمكسرات وحبوب البن وبعض حبوب البقوليات تجعلها غير مناسبة للخلاط الكهربائي، حيث يمكن أن تلحق أضرارًا بالجهاز وتكسر الشفرات.

4. الثوم أو الفلفل الحار: من الصعب إزالة بقايا الثوم أو الفلفل الحار من وعاء الخلاط، ورائحتها وطعمها القويين قد يؤثران على الأطعمة والعصائر المحضرة فيما بعد.

5. الطماطم: يجب تجنب استخدام الخلاط لتحضير صلصة الطماطم، حيث يؤدي دخول الهواء إلى الداخل إلى تغيير لون الصلصة وقد يكون من الصعب التخلص من بقايا الطماطم من الخلاط.

يجب أن نتذكر أنه عند استخدام الخلاط، ينبغي اتباع التعليمات الخاصة بكل جهاز وأخذ الاحتياطات اللازمة للحفاظ على سلامة الجهاز وجودة الأطعمة التي نحضرها..