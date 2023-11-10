"لا تقع في الفخ، ابتعد عنهن فوراً! 7 نساء تجنبهم بكل تكلفة، قد يكونوا خطراً على حياتك!"

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - أنواع النساء التي يجب الابتعاد عنها

عندما نرغب في الزواج فإننا وبالتأكيد نحتاج إلى شريك حياة جيداً، بدلاً من أن يتم الواجب وتحدث المشاكل التي لا تحمد عقباه والتي تأتي بالسلب على الأطفال إذا كان هناك، ومن المعروف أن المرأة هي عماد المنزل، لذلك يجب اختيار فتاة على خلق تستطيع أن تربي أطفالك وتدير حياتك، ولكن هناك انواع من النساء إذا صادفتك خلال حياتك فلا تتزوجها لو كانت جميلة جداً، ومن خلال هذا المقال سنتعرف على تلك الأنواع من النساء اللاتي يجب الابتعاد عنهم.

النساء المنانة

النساء المنانة هن اللواتي دائماً يشعرنك بأنهن يمنن عليك بأفعالهن، ويتحدثن كثيراً عن ما يفعلنه لك.

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السيدة الأنانية

السيدة الأنانية هي التي دائماً تتوجع وتشكو من آلام مختلفة، ولكنها ليست مريضة من الأصل.

المرأة الحنانة

المرأة الحنانة هي التي تحن إلى أهلها وتنسى زوجها، ولا تهتم بأولادها وزوجها.

السيدة الحداقة

السيدة الحداقة هي المرأة التي تنفق كل أموال زوجها بسبب تطلعها الدائم لحياة الآخرين، وهذا يكلف زوجها كثيراً.

المرأة البراقة

المرأة البراقة هي السيدة التي تهتم بنفسها ومظهرها، ولا تهتم بأسرتها وزوجها.

نصائح للاستدلال على هذه الأنواع من النساء

إذا صادفتك هذه الصفات في فترة الخطوبة، فمن الأفضل الابتعاد عن هذه النساء فوراً:

المرأة الشداقة

تلك المرأة ذات الصوت العالي والكلام الكثير والصراخ، وكلامها كذب ولا يصدقها أحد.

المرأة الغير نظيفة

المرأة الغير نظيفة هي التي تجعلك تشعر بالعفن في كافة أنحاء المنزل، وتتسبب في رائحة كريهة، وعدم نظافة أولادك وثيابك..