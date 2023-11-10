شكرا لقرائتكم خبر عن للرئيس السوري ’’ بشار الأسد‘‘ بشأن هويته "غير العربية..هذه هي الديانة الحقيقية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعترف شقيق رئيس عربي بأصول عائلته غير العربية التي حكمت البلاد لأكثر من خمسة عقود.



وكشف مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي حقيقة أصل عائلة الأسد التي حكمت سوريا على مدار 50 عاما.

وأوضح مقطع الفيديو بحسب ما تم نقله عن مؤرخ عراقي أجرى لقاءً مع جميل الأسد شقيق حافظ الأسد أن العائلة الأسدية ليست ضمن أي طائفة سورية وليسوا مسلمين، حيث يدينون بمذهب " الكاكائية".

يأتي هذا في الوقت الذي تؤكد فيه دائما عائلة الأسد أنهم مسلمون، وأنهم عرب، حيث يتغنون بالعروبة، بالإضافة إلى احتمائهم بالطائفية العلوية، في الوقت الذي لم يكونوا يوما منها، حيث تبين أن عائلة الأسد كردية الأصل، كاكائية الدين.

وكان جميل الأسد شقيق حافظ الأسد اعترف أنهم ليسوا مسلمين ولا عربا، وهذا ما أكده عام 1993 للمؤرخ العراقي عز الدين رسول، وذلك في منزل جميل الأسد بالقرداحة.

واعترف جميل الأسد أن العائلة الأسدية تنحدر من أصول كردية في قضاء خانقين على الحدود الإيرانية العراقية، والتي تدين بالكاكائية.

وتنتشر ديانة الكاكائية بين الحدود الإيرانية العراقية.

وأضاف المؤرخ العراقي عز الدين رسول أنه يوجد لدى الكاكائية كتاب مقدس، يحمل اسم سارنجام، ولا يبوح الكاكائيون بمضمون هذا الكتاب إلا فيما بينهم، حتى لا يتم اكتشاف أمرهم وأنهم لا يدينون للإسلام.