شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن جورجينا تكشف الكثير عن خطط كريستيانو رونالدو بعد مغادرته السعودية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلنت جورجينا رودريجيز، البالغة من العمر 29 عامًا، عن المرحلة التالية لزوجها كريستيانو رونالدو بعد رحيله عن المملكة العربية السعودية بعد انتهاء عقده مع نادي النصر السعودي. وكشفت النقاب عن الجانب الشخصي لمسيرة حبيبها في الجزء الثاني من برنامجها "أنا جورجينا".

صرحت جورجينا أن أعمال التجديد في قصرهم خارج مدريد قد اكتملت للتو، وأكدت أن ابنها البالغ من العمر 12 عامًا، جونيور، لديه فرصة رائعة ليصبح لاعب كرة قدم ماهر. وعندما سئلت عما إذا كانوا يخططون للعيش في العاصمة الإسبانية بدوام كامل بعد اعتزال رونالدو، أجابت قائلة: "نرغب في الاحتفاظ بمنزل في مدريد لأن لدينا الكثير من الأطفال. يكبر جونيور ويرغب في أن يصبح لاعب كرة قدم محترف ولا نعرف ما يحمله المستقبل".

وكشفت أيضًا أن رونالدو لم يكن ينوي خيانة فريقه السابق كما تم تداوله في الأيام الأخيرة. وفي تصريحات لبرنامج التلفزيون الإسباني "إل هورميغيرو"، قالت: "لم يخطر رونالدو بالفكرة أبدًا باللعب لأتلتيكو مدريد وخيانة ريال مدريد". وأضافت: "لم تكن لديه أي نية بالانتقال إلى أتلتيكو مدريد".

جورجينا تكشف خطط كريستيانو رونالدو بعد رحيله عن السعودية..