شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن هل السعودية .... اغلاق سفارة امريكية بدولة خليجية صباح اليوم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - nbsp;أعلنت السفارة الأمريكية لدي الممكلة العربية السعودية، اليوم الجمعة أنه سيتم إغلاق السفارة وجميع القنصليات في الممكلة . وقالت السفارة الأمريكية في الرياض عبر حسابها على منصة إكس، إنه سيتم إعلاق السفارة الأمريكية في الرياض والقنصليات في جدة والظهران لمده معينه وربما تعود لتمارس عملها ولكنها لم يتم تحديد المدة إلى الآن .

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