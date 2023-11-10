شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن مفاجأة صادمة.. تعرف على الفارسة السعودية التي أذهلت الشباب وأبهرتهم عندما ركبت الخيل!" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - لفتت الفارسة السعودية نورة الجبر الأنظار بجمالها الطبيعي ومهارتها المذهلة في ركوب الخيل وفنون أخرى تتجذر في الجزيرة العربية.

بدأت نورة مهارتها في سن مبكرة، حيث كانت تمتطي الخيل في التاسعة من عمرها، واكتسبت خلال سنوات عديدة العديد من المهارات والفنون في ركوب الخيل، مثل الرماية بالسهام والتقاط الأوتاد والمداورة بالسيف.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "سبق" السعودية، فإن بداية اهتمام نورة بالخيل والفروسية كانت عندما اكتشفت والدتها حبها لهذه الرياضة، ودعمتها بالتسجيل في مراكز تدريب متخصصة منذ صغرها. واستمرت نورة في تطوير مهاراتها بمفردها، حتى أصبحت ماهرة في فنون الرماية بالسهام والتقاط الأوتاد والمداورة بالسيف خلال ركوب الخيل.

لم يتوقف حب الفروسية لدى نورة الجبر عند هذا الحد، بل ركزت بكل جدية على تطوير مهاراتها يومًا بعد يوم. بفضل جهود وزارة الرياضة والاتحاد السعودي للفروسية في تطوير مختلف الرياضات، انخرطت الفارسة في برامج تدريبية لتخريج مدربين سعوديين في مجال الفروسية. وتم تعيينها كأول مدربة للرماية على ظهر الخيل في المملكة، وكذلك مدربة معتمدة لالتقاط الأوتاد. وبفضل هذه الخبرات، تمكنت الآن من إقامة دورات تدريبية لتعليم الفرسان والفارسات على الرياضات من على ظهر الخيل، مثل الرماية والتقاط الأوتاد. وحظيت هذه الدورات بإقبال كبير، خاصة من الفتيات.

وبفضل شغفها وثقتها بنفسها، قادت الفارسة السعودية نورة للتنافس خارج الحدود والمشاركة في عدة محافل دولية. فقد شاركت في بطولة البتراء في الأردن كأول فارسة للمنتخب السعودي للسيدات في التقاط الأوتاد، وحققت مركزًا متقدمًا.

وقدمت نورة عروضًا حية لمختلف الفنون والمهارات القتالية من على ظهر الخيل في عدة بطولات وفعاليات محلية، مثل بطولة المملكة لجمال الخيل العربية الأصيلة "كحيلة" في الرياض، ومهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، ومهرجان سفاري بقيق، ومهرجان الرمل والسمر في الخبر، ومسيرة فداء لوزارة الداخلية.

وقالت نورة الجبر: "أعمل مع زملائي في مجال الفروسية وفنون الرماية على إحياء هذا التراث العريق وترسيخ الهوية العربية". وأضافت: "أحب أن أستعرض مهاراتي في رياضة الفروسية والرماية، وأشعر بالفخر والانتماء لأرضي وهويتي العربية، لأن جميع هذه الرياضات هي مصدر فخر واعتزاز وأصالة. وأسعى دائمًا لتطوير ذاتي في مجال الفروسية، وأحرص على الظهور بالزي التراثي الذي يتناسب مع جمال الخيل العربي وتاريخ الجزيرة العربية الأصيل"..