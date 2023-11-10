شبوة.. قوات تابعة للانتقالي تختطف معلما بالصعيد وتخفيه في أحد سجونها

كشفت مصادر حقوقية، عن قيام قوات تابعة للمجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات، باختطاف أحد المعلمين في محافظة شبوة (جنوب شرق اليمن)، وإخفائه في أحد سجونها.



وقال "ناصر الخليفي" رئيس منظمة ضمير للحقوق والحريات، إن عناصر من قوات دفاع شبوة، اختطفت المعلم "ياسر ناصر صالح بوغاسقه" من مديرية الصعيد، وأخفته في أحد سجونها دون علم من أفراد أسرته.



وأضاف أن عناصر من دفاع شبوة، اختطفت "بوغاسقه" أثناء خروجه من منزله يوم الاثنين الموافق 6 نوفمبر الجاري، باتجاه مدرسة سرع بمديرية الصعيد التي يعمل فيها.



وطالب الخليفي محافظ شبوة عوض بن الوزير، وقيادة دفاع شبوة، بالإفراج عن "بوغاسقه" أو إحالته إلى النيابة إن كان متهما بفعل مخالف للقانون، باعتبار أن النيابة هي المخولة قانونا بسلطات الحجز والتحقيق.



ومنذ سيطرة القوات التابعة للانتقالي على شبوة منذ أكثر من عام، تشهد المحافظة انتهاكات لحقوق الإنسان وعمليات اختطاف واسعة طالت مختلف فئات المجتمع.

