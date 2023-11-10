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شكرا لقرائتكم خبر عن تجنب هذا النوع من القهوة لأنه يسبب السرطان المعوي ويقودك إلى القبر والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - تجنب هذا النوع من القهوة لأنه يسبب السرطان المعوي ويقودك إلى القبر
الجمعة 10 نوفمبر 2023 الساعة 13:05
كشف الدكتور فهد الخضيري، المتخصص في أبحاث المسرطنات، عن نوع من القهوة يسبب الإصابة بالسرطان.
ونشر الخضيري تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس": قال فيها " قاضي في كاليفورنيا يحكم على شركات قهوة عالمية وضع تحذير من السرطان على أكواب القهوة المحتوية على القهوة المحروقة extra-Dark Roasted لاحتوائها على الأكريلامايد المسرطن". حسب "نيويورك تايمز".وأضاف الخضيري : "نعم صحيح! تلك القهوة السوداء من ذلك المقهى العالمي الشهير قد تسبب السرطان لأنها شديدة التحميص".
وتابع: "تجنب القهوة المحترقة(مثلها مثل الطعام المحترق والسجائر)!وخلوكم على التحميص العادي الخفيف مثل القهوة العربية".