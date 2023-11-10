شكرا لقرائتكم خبر عن فيتامين B12’’ لتحسين صحة الدماغ والقلب والأوعية الدموية .. وظهور هذه العلامة في ‘‘العين’’ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �عمل فيتامين ب 12 على الكثير من الأشياء لجسمك فهو يساعد في تكوين الحمض النووي وخلايا الدم الحمراء ، نظرًا لأن جسمك لا يصنع فيتامين ب 12 ، يجب عليك الحصول عليه من الأطعمة الحيوانية أو من المكملات الغذائية، ويجب أن تفعل ذلك بشكل منتظم ، لأن جسمك لا يخزن فيتامين ب 12 لفترة طويلة.

قد تكون أيضًا أكثر عرضة للإصابة بنقص فيتامين ب 12 إذا كان لديك:

التهاب المعدة الضموري ، الذي خففت فيه بطانة المعدة

فقر الدم الخبيث ، مما يجعل من الصعب على جسمك امتصاص فيتامين ب 12

الظروف التي تؤثر على الأمعاء الدقيقة، مثل مرض كرون ، مرض الاضطرابات الهضمية ، نمو البكتيريا، أو الطفيليات

اضطرابات الجهاز المناعي ، مثل مرض جريفز أو الذئبة

وكشفًا لما قدمه موقع "webmd" "يمكن أن يحدث هذا عندما يؤدي نقص B12 غير المعالج، إلى تلف في العصب البصري الذي يؤدي إلى ضعف عينيك، كما يمكن أن يؤدي الضرر إلى تعطيل الإشارة العصبية التي تنتقل من عينك إلى دماغك، مما يضعف الرؤية، وتسمى هذه الحالة باسم الاعتلال العصبي البصري.

وقد تؤثر الرؤية المشوشة على نظرك بالكامل، أو على أجزاء صغيرة من مجال الرؤية.

ولكن، لمجرد أنك تعاني من رؤية ضبابية، فهذا لا يعني بالضرورة أن لديك نقص فيتامين B12، فيمكن أن يكون سبب عدم وضوح الرؤية أيضا إعتام عدسة العين أو الصداع النصفي أو إصابة العين.

كما يمكنك أيضًا الحصول على فيتامين ب 12 إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا نباتيًا (مما يعني أنك لا تأكل أي منتجات حيوانية ، بما في ذلك اللحوم والحليب والجبن والبيض) أو كنت نباتيًا لا تأكل ما يكفي من البيض أو منتجات الألبان تلبية احتياجات فيتامين B12، في كلتا الحالتين ، يمكنك إضافة الأطعمة المدعمة إلى نظامك الغذائي أو تناول المكملات الغذائية لتلبية هذه الحاجة.