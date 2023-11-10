شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن ورق الغار مع النعناع.. معجزة ربانية للقضاء على الكرش ودهون البطن وشد الترهلات خلال أسبوع فقط ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - مشروب النعناع وورق الغار الصحي يساعد على التخلص من دهون الكرش والارداف بسرعة ومدة قياسية وبدون تعب الريجيم والرياضة حيث أن ورق الغار لها قدرة رهيبة على تكسير الدهون الثلاثة الصعبة ولن يخليكم من الدهون فحسب بل سيعمل برفقة النعناع على إزالة سموم الجسم ومنحه المزيد من النضارة والجمال

وفيما يلي مكونات الوصفة وطريقة تطبيقها للحصول على بطن مسطحة وجسم رشيق وصحي .

المقادير :- ثلاث ورقات من ورق الغار.

ماء مغلي. عسل نحل حسب الرغبة. سوف نتعرف معكم على طريقة تحضير مشروب النعناع وورق الغار للقضاء على الدهون وشد ترهلات البطن والأرداف بطريقة رهيبة وهى كما يلي:-

.١ نحضر كوب كبير ونضع مطحون النعناع، وورق الغار ونصب عليه الماء الساخن ونقلبهم جيداً.

.٢ ثم نغطي الكوب ونتركه حتى يصبح فاتر، ونقوم بشرب المشروب قبل النوم بساعة حتى يعطينا نتائج رائعة. .٣ يفضل شرب هذا المشروب السحري صباح ومساء حتى نحصل على أفضل النتائج.

فوائد مشروب النعناع وورق الغار للتخسيس سوف نتعرف على الفوائد المذهلة التي يحتوي عليها هذا المشروب الصحي للتخسيس الكرش وحرق دهون البطن وهى كالتالي:-

يساعد على حرق 2800 سعرة حرارية في الأسبوع. كما يعمل على سد الشهية وتناول كميات صغيرة من الأطعمة.

يعطي الشعور بالشبع لفترة طويلة وعدم الرغبة في تناول الأطعمة. كما يساعد على تقليل الدهون الزائدة في البطن والأرداف ومنطقة الفخذين ويجعلها متناسقة.

يساعد على التخلص من رائحة الفم الكريهة، ويسكن الألم الناتجة عن الأسنان. كما يساعد على طرد السموم من الجسم بشكل جيد ويحارب الفطريات والجراثيم.

كما يعطي للجسم الرشاقة ويجعل الجسم متناسق وجميل بدون ترهلات نهائياً. يساعد على الترطيب الجلد ويحمي الجسم من التشققات التي تصيب البشرة في الشتاء.

كما يساعد على إزالة الدهون المتراكمة داخل الجسم ويحمي الجسم من الأمراض التي تصيب الجهاز الهضمي.

يخلص الجسم من الغارات التي تزيد من الانتفاخ الذي يصيب البطن والقولون. مشروب القهوة والليمون الرهيب لإنقاص الوزن سوف نتعرف على طريقة تحضير مشروب القهوة السحري لتخسيس الوزن الزائد بشكل رائع وهى كما يلي:-

.١ نحضر وعاء ونضع به كوب كبير من الماء، ثم نضع الوعاء على النار حتى يغلي. .٢ ثم نحضر كوب ونضع به ملعقة من القهوة وملعقة من عصير الليمون، ثم نصب به عليه الماء الساخن ونقلب برفق.

.٣ بعد ذلك نقوم بتقليب المكونات جيداً، ثم نقوم بشرب المشروب على الريق ومساء قبل النوم حتى نساعد على التخلص من الدهون.

.٣ بعد ذلك نقوم بتقليب المكونات جيداً، ثم نقوم بشرب المشروب على الريق ومساء قبل النوم حتى نساعد على التخلص من الدهون.

.٥ يمكن إضافة القليل من عسل النحل حسب الرغبة حتى نعطي له نكهة مميزة للمشروب..