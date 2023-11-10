بهذه الطرق البسيطة في المنزل تستطيع ان تعالج تشنجات الظهر المؤلمةبكل سهولة..

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عدن - ياسمين التهامي - نجات الظهر هي أحد المشاكل الشائعة للعضلات ، والتي من الممكن أن يتعرض لها أي أحد عند الإستيقاظ من النوم ، أو الذهاب إلي النوم ، أو رفع أشياء ثقيلة ، أو بعد القيام بحركة سريعة مفاجأة وتحدث هذة الأنواع من التشنجات العضلية فجأة وبدون سابق إنذار. يحدث التشنج نتيجة لتقلص غير طبيعي للعضلات التي لا تستطيع أن تنبسط مرة أخري ، وتوجد الكثير من العوامل التي تساهم في حدوث هذة التشنجات المؤلمة مثل السمنة ، الجفاف ، الجلوس أو الوقوف في وضع خاطئ ، فقدان المعادن من الجسم ، عد التوازن الهيكلي للجسم والنوم في أوضاع خاطئة. في أغلب الأحيان ، تكون تشنجات الظهر علامة لإصابة بالعمود الفقري أو أي مرض أخر يتطلب التدخل الطبي لعلاجه. ولكن عندما يتعلق الأمر بتشنجات الظهر الشائعة ، يجب أن نبدأ في العلاج في أسرع وقت ، أو إذا كان الألم غير مُحتمل وشديد ويؤثر علي القيام بالأنشطة اليومية . في الواقع ، تشنجات العضلات واحدة من أكثر الأسباب شيوعاً لألم الظهر . يُمكن علاج تشنجات الظهر بسهولة في المنزل بتطبيق بعض الطرق البسيطة ، ولكن إذا استمر الألم وأصبح أكثر شدة مع الحركة ، يجب إستشارة الطبيب في أسرع وقت ممكن . علاج تشنجات الظهر الراحة بمجرد أن تشعر بتشنج في الظهر ، يجب عليك التوقف فوراً عنما تفعله وتأخذ قسطاً من الراحة ، حيث أن الإستمرار في الحركة سوف يجعل الألم أسوأ ، وممكن أن يؤدي إلي إصابة خطيرة في العضلات . لذلك يجب عليك الذهاب إلي الفراش أو أي سطح مسطح بحرص وببطئ ، ويجب أن تظل ثابتاً ولا تتحرك مؤقتاً ، وتنفس بعمق حتي تهدأ ، ويُمكنك أيضاً أن ترفع ساقيك علي وسادة حتي تقلل من الضغط علي العمود الفقري وبالتالي يخف الألم تدريجياً . البقاء ثابت لبعض الوقت يمنع تدهور حالة الإصابة ، وهذا بدورة يقلل من شدة ومدة الألم ، من الأفضل أن ترتاح ليوم أو اثنين وليس من الضروري البقاء في الفراش طوال الوقت ، ولكن يجب عليك الإبتعاد عن الأنشطة التي تتسبب أو تزيد من تشنج الظهر مثل رفع الأشياء الثقيلة أو ممارسة تمارين معينة . الكمادات الباردة أحد العلاجات المُفضلة لعلاج تشنج الظهر هو القيام بعمل كمادات باردة علي المنطقة المصابة ، وتكون هذة الطريقة فعالة خصوصاً في حالات الإلتواء والإصابات الأخري . تكون الكمادات الباردة فعالة خلال ال24 ساعة إلي 72 ساعة الأولي من الإصابة ، حيث تعمل الحرارة الباردة علي تقليل الإلتهاب الذي يساعد علي تخفيف الألم ، تعمل الحرارة الباردة أيضاً علي إنكماش العضلات التي تساعد علي وقف الطاقة التي تتسبب في التشنج . أربط بعض من مكعبات الثلج في منشفة رفيعة . ضع المنشفة علي المناطق المصابة لمدة 15 دقيقة . كرر هذة الطريقة كل ساعة خلال 24 ساعة إلي 72 الأولي من الإصابة . إذا كانت مكعبات الثلج غير متوفرة يُمكنك إستخدام أكياس الخضروات المجمدة أو مكعبات الثلج التجارية. تحذير: لا تضع مكعبات الثلج مباشرة علي جلدك حيث أنها ممكن أن تتسبب لك في حروق أو قضمة الصقيع (يترك الثلج أثر علي جلدك) . الحرارة الرطبة بعد 72 ساعة من الإصابة ، تطبيق الحرارة الرطبة علي المنطقة المصابة طريقة فعالة لتخفيف ألم وتشنج عضلات الظهر . تزيد الحرارة من الدورة الدموية للمنطقة وتعمل علي تدفئة العضلة مما يساعدها علي التمدد ، كما تمنع الحرارة أيضاً الألم من الإزدياد عندما تكون العضلات في خطر أن يتم سحبها . انقع منشفة في ماء دافئ ، ثم أعصرها من الماء الزائد ، ضع المنشفة الرطبة الدافئة علي المنطقة المصابة لمدة 10 دقائق ، كرر هذة الطريقة عدة مرات يومياً لمدة من يومين إلي ثلاثة أيام . أيضاً ، أخذ حمام دافئ مرة أو مرتين يومياً يساعد علي تخفيف الألم . تحذير: تجنب الإفراط في إستخدام الحرارة لأنها ممكن أن تزيد من التورم والإنتفاخ . المساج (التدليك) يُمكن التخلص من تشنج العضلات بعمل لها مساج بسيط ، حيث أن تدليك المنطقة المصابة برفق يساعد علي راحة العضلات. وأكثر من ذلك ، يساعد التدليك علي تحسين سريا الدم إلي المنطقة ، وحيث أنة من الصعب والمستحيل أن تقوم بعمل مساج لظهرك بنفسك يُمكنك طلب المساعدة من أحد أقاربك أو صديقك . ضع القليل من زيت الزيتون أو زيت جوز الهند الفاتر علي المنطقة المصابة . دلك المنطقة برفق لمدة من 5 إلي 10 دقائق . بعد التدليك لف المنطقة بمنشفة دافئة . كرر هذة الطريقة عدة مرات يومياً . المستردة الصفراء علي الرغم من عدم ثباتها علمياً ، ولكن تم ملاحظة أن العديد من الناس يشعرون بتخفيف سريع لألم تشنج العضلات بعد أكل المستردة الصفراء . أحد الأسباب الممكنة وراء ذلك ممكن أن يكون أن المستردة الصفراء تعمل علي تحفيز الأعصاب في الفم التي بدورها يُمكن أن تؤثر علي الأعصاب التي تتسبب في التشنج . تناول ملعقة صغيرة من المستردة الصفراء لتقلل الألم الناتج عن التشنج . تحذير : لا تفرط في تناول هذة الصلصة الحارة لأنها ممكن أن تؤثر علي جهازك الهضمي بالسلب. الفلفل الحريف (الحار) يحتوي الفلفل الحريف علي مادة الكابساسين التي تتميز بأن لها خواص مسكنة للألم ومضادة للإلتهاب وتساعد علي تخفيف الألم الناتج عن تشنج العضلات . عند تطبيق المنتجات التي تحتوي علي الكابساسين موضعياً علي المنطقة المصابة ، ينتج إحساس بالدفئ يساعد علي راحة هذة العضلات المتشنجة . إخلط نصف ملعقة صغيرة من بودرة الفلفل الحريف مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون الفاتر. طبق الخليط علي المناطق المصابة ودلكها برفق لمدة دقيقة . أشطف الخليط بعد من 20 إلي 30 دقيقة . إستخدم هذا العلاج البسيط مرتين يومياً لمدة أيام قليلة للحصول علي الشفاء التام . يُمكنك أيضاً ، إستخدام الكريمات التي تحتوي علي مادة الكابساسين والتي لا تحتاج إلي وصفة طبية لتدليك المنطقة المصابة تحذير : لا تضع الفلفل الحريف علي جلد متهيج أو ملتهب أو به جروح . الملح الإنكليزي لمنع الإصابة بتشنج الظهر في المستقبل ، يجب عليك جعل تمارين التمدد جزء من أسلوب حياتك اليومي . إذا كنت تعاني من الوزن الزائد أو السمنة ، يُمكنك الذهاب إلي الصالات عدن - ياسمين التهامي - نجات الظهر هي أحد المشاكل الشائعة للعضلات ، والتي من الممكن أن يتعرض لها أي أحد عند الإستيقاظ من النوم ، أو الذهاب إلي النوم ، أو رفع أشياء ثقيلة ، أو بعد القيام بحركة سريعة مفاجأة وتحدث هذة الأنواع من التشنجات العضلية فجأة وبدون سابق إنذار. يحدث التشنج نتيجة لتقلص غير طبيعي للعضلات التي لا تستطيع أن تنبسط مرة أخري ، وتوجد الكثير من العوامل التي تساهم في حدوث هذة التشنجات المؤلمة مثل السمنة ، الجفاف ، الجلوس أو الوقوف في وضع خاطئ ، فقدان المعادن من الجسم ، عد التوازن الهيكلي للجسم والنوم في أوضاع خاطئة. في أغلب الأحيان ، تكون تشنجات الظهر علامة لإصابة بالعمود الفقري أو أي مرض أخر يتطلب التدخل الطبي لعلاجه. ولكن عندما يتعلق الأمر بتشنجات الظهر الشائعة ، يجب أن نبدأ في العلاج في أسرع وقت ، أو إذا كان الألم غير مُحتمل وشديد ويؤثر علي القيام بالأنشطة اليومية . في الواقع ، تشنجات العضلات واحدة من أكثر الأسباب شيوعاً لألم الظهر . يُمكن علاج تشنجات الظهر بسهولة في المنزل بتطبيق بعض الطرق البسيطة ، ولكن إذا استمر الألم وأصبح أكثر شدة مع الحركة ، يجب إستشارة الطبيب في أسرع وقت ممكن . علاج تشنجات الظهر الراحة بمجرد أن تشعر بتشنج في الظهر ، يجب عليك التوقف فوراً عنما تفعله وتأخذ قسطاً من الراحة ، حيث أن الإستمرار في الحركة سوف يجعل الألم أسوأ ، وممكن أن يؤدي إلي إصابة خطيرة في العضلات . لذلك يجب عليك الذهاب إلي الفراش أو أي سطح مسطح بحرص وببطئ ، ويجب أن تظل ثابتاً ولا تتحرك مؤقتاً ، وتنفس بعمق حتي تهدأ ، ويُمكنك أيضاً أن ترفع ساقيك علي وسادة حتي تقلل من الضغط علي العمود الفقري وبالتالي يخف الألم تدريجياً . البقاء ثابت لبعض الوقت يمنع تدهور حالة الإصابة ، وهذا بدورة يقلل من شدة ومدة الألم ، من الأفضل أن ترتاح ليوم أو اثنين وليس من الضروري البقاء في الفراش طوال الوقت ، ولكن يجب عليك الإبتعاد عن الأنشطة التي تتسبب أو تزيد من تشنج الظهر مثل رفع الأشياء الثقيلة أو ممارسة تمارين معينة . الكمادات الباردة أحد العلاجات المُفضلة لعلاج تشنج الظهر هو القيام بعمل كمادات باردة علي المنطقة المصابة ، وتكون هذة الطريقة فعالة خصوصاً في حالات الإلتواء والإصابات الأخري . تكون الكمادات الباردة فعالة خلال ال24 ساعة إلي 72 ساعة الأولي من الإصابة ، حيث تعمل الحرارة الباردة علي تقليل الإلتهاب الذي يساعد علي تخفيف الألم ، تعمل الحرارة الباردة أيضاً علي إنكماش العضلات التي تساعد علي وقف الطاقة التي تتسبب في التشنج . أربط بعض من مكعبات الثلج في منشفة رفيعة . ضع المنشفة علي المناطق المصابة لمدة 15 دقيقة . كرر هذة الطريقة كل ساعة خلال 24 ساعة إلي 72 الأولي من الإصابة . إذا كانت مكعبات الثلج غير متوفرة يُمكنك إستخدام أكياس الخضروات المجمدة أو مكعبات الثلج التجارية. تحذير: لا تضع مكعبات الثلج مباشرة علي جلدك حيث أنها ممكن أن تتسبب لك في حروق أو قضمة الصقيع (يترك الثلج أثر علي جلدك) . الحرارة الرطبة بعد 72 ساعة من الإصابة ، تطبيق الحرارة الرطبة علي المنطقة المصابة طريقة فعالة لتخفيف ألم وتشنج عضلات الظهر . تزيد الحرارة من الدورة الدموية للمنطقة وتعمل علي تدفئة العضلة مما يساعدها علي التمدد ، كما تمنع الحرارة أيضاً الألم من الإزدياد عندما تكون العضلات في خطر أن يتم سحبها . انقع منشفة في ماء دافئ ، ثم أعصرها من الماء الزائد ، ضع المنشفة الرطبة الدافئة علي المنطقة المصابة لمدة 10 دقائق ، كرر هذة الطريقة عدة مرات يومياً لمدة من يومين إلي ثلاثة أيام . أيضاً ، أخذ حمام دافئ مرة أو مرتين يومياً يساعد علي تخفيف الألم . تحذير: تجنب الإفراط في إستخدام الحرارة لأنها ممكن أن تزيد من التورم والإنتفاخ . المساج (التدليك) يُمكن التخلص من تشنج العضلات بعمل لها مساج بسيط ، حيث أن تدليك المنطقة المصابة برفق يساعد علي راحة العضلات. وأكثر من ذلك ، يساعد التدليك علي تحسين سريا الدم إلي المنطقة ، وحيث أنة من الصعب والمستحيل أن تقوم بعمل مساج لظهرك بنفسك يُمكنك طلب المساعدة من أحد أقاربك أو صديقك . ضع القليل من زيت الزيتون أو زيت جوز الهند الفاتر علي المنطقة المصابة . دلك المنطقة برفق لمدة من 5 إلي 10 دقائق . بعد التدليك لف المنطقة بمنشفة دافئة . كرر هذة الطريقة عدة مرات يومياً . المستردة الصفراء علي الرغم من عدم ثباتها علمياً ، ولكن تم ملاحظة أن العديد من الناس يشعرون بتخفيف سريع لألم تشنج العضلات بعد أكل المستردة الصفراء . أحد الأسباب الممكنة وراء ذلك ممكن أن يكون أن المستردة الصفراء تعمل علي تحفيز الأعصاب في الفم التي بدورها يُمكن أن تؤثر علي الأعصاب التي تتسبب في التشنج . تناول ملعقة صغيرة من المستردة الصفراء لتقلل الألم الناتج عن التشنج . تحذير : لا تفرط في تناول هذة الصلصة الحارة لأنها ممكن أن تؤثر علي جهازك الهضمي بالسلب. الفلفل الحريف (الحار) يحتوي الفلفل الحريف علي مادة الكابساسين التي تتميز بأن لها خواص مسكنة للألم ومضادة للإلتهاب وتساعد علي تخفيف الألم الناتج عن تشنج العضلات . عند تطبيق المنتجات التي تحتوي علي الكابساسين موضعياً علي المنطقة المصابة ، ينتج إحساس بالدفئ يساعد علي راحة هذة العضلات المتشنجة . إخلط نصف ملعقة صغيرة من بودرة الفلفل الحريف مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون الفاتر. طبق الخليط علي المناطق المصابة ودلكها برفق لمدة دقيقة . أشطف الخليط بعد من 20 إلي 30 دقيقة . إستخدم هذا العلاج البسيط مرتين يومياً لمدة أيام قليلة للحصول علي الشفاء التام . يُمكنك أيضاً ، إستخدام الكريمات التي تحتوي علي مادة الكابساسين والتي لا تحتاج إلي وصفة طبية لتدليك المنطقة المصابة تحذير : لا تضع الفلفل الحريف علي جلد متهيج أو ملتهب أو به جروح . الملح الإنكليزي لمنع الإصابة بتشنج الظهر في المستقبل ، يجب عليك جعل تمارين التمدد جزء من أسلوب حياتك اليومي . إذا كنت تعاني من الوزن الزائد أو السمنة ، يُمكنك الذهاب إلي الصالات الرياضية (الجيم) أو أن تبدأ في لعب رياضة تساعدك علي إنقاص الوزن . أذا أصبح الألم غير مُحتمل ولم يتحسن خلال أسبوعين أو أنه يتكرر في نفس المكان لفترات ويخف ويتكرر مرة أخري ، يجب عليك إستشارة الطبيب في أقرب وقت ممكن . بهذه الطرق البسيطة في المنزل تستطيع ان تعالج تشنجات الظهر المؤلمةبكل سهولة..

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