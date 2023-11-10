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عدن - ياسمين التهامي - لتنظيف القولون في 3 أيام.. هذه العشبة السحرية تعالج الامساك وتخلصك من الغازات
تعتبر عشبة الكمون من اكثر أنوع الأعشاب المفيدة لصحة الإنسان، حيث أن هناك العديد من الدراسات العلمية التي أثبتت أن شراب الكمون له فوائد كبيرة خاصة للمعدة خاصة قبل النوم في المساء ويفضل الانتظام عليه يوميا.
فوائد الكمون :يعمل على علاج عسر الهضم.
علاج الحموضة والانتفاخ.
يعتبر مسكن قوي لألام المعدة والقولون.
يعمل على تنظيف القولون.
يعمل على علاج الامساك وإخراج الفضلات.
يعمل على طرد السموم من الجسم.
يساعد على تسهيل عملية انتاج البول لهذا له فائدة كبيرة للكبد
طريقة سحرية لإذابة دهون البطن بالكمون:
قم بوضع الكمون على الماء المغلي.
وقم بوضع قطرات من الليمون الحامضي.
وتناوله دافئ.