شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن مفاجأة عن أشهر دراسة تتعلق بالأشخاص الذين يتناولون الفلفل الحار .. لن تصدق ماذا يحدث لاجسادهم ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الدكتور محمد الأحمدي" أستاذ فسيولوجيا الجهد البدني ، خلال لقاء ببرنامج " من السعودية " ، عن وجود توصيات علمية تؤكد على أهمية تناول الفلفل الحار حيث يقلل من نسبة الموت المبكر. وقال الدكتور محمد الأحمدي، إن 14% هي نسبة تقليل الموت المبكر عند الأشخاص الذين يتناولون الفلفل الحار ، مقارنة مع من لايتناولونه، وهذه من أشهر الدراسات العلمية بأكثر المجلات على مستوى العالم . وأضاف، هذه التوصية واضحة جدا ، وإذا ذهبت إلى جامعة هارفارد ، وغيرها ، تجد أن كل المستشفيات والمؤسسات الكبرى تؤكد على أهمية تناول الفلفل الحار وأوضح ، للفلفل الحار فوائد على صحة القلب حيث أنه يقلل نسبة الوفاة المبكر ، وأيضا للفلفل الحار فوائد أخرى منها تقليل نسبة الكوليسترول الضار ، وانخفاض السكر..

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