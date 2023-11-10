شكرا لقرائتكم خبر عن فتاة سعودية تكتشف حيوانًا غريبًا وتظنه قطة.. لكن الصدمة تنتظرها بعد 3 ساعات! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في هذه الحياة، يوجد العديد من الظواهر الخادعة التي تغرنا عاطفياً أو تثير غرائزنا الفطرية، ولكنها في الواقع تقودنا نحو مخاطر كبيرة إذا كنا نجهل ما نقدم إليه. وهذا ما حدث مع فتاة مسكينة، ظنت أنها أنقذت قطة صغيرة من الموت، ولكنها اكتشفت فيما بعد أنها ليست قطة بل حيوانًا سامًا.

هذه الفتاة الطيبة وجدت حيوانًا صغيرًا بالقرب من منزلها، فقامت بحمله إلى البيت وهو مبلل بالماء وعلى وشك الموت. وبعدما اعتنت به، لاحظت عيونه الكبيرة والجاحظة، ولكنها لم تعطِ أي انتباه لهذا الأمر. وبينما كانت تداعبه، قام بمهاجمتها وعضها. في البداية، اعتقدت أن العضة عادية مثل أي تصرف لحيوان أليف، ولكن عندما بدأ الألم بالتسلل إليها، أدركت أن هناك خطرًا. قامت بالاتصال بالمركز الطبي وهي تشرح لهم ما حدث وتشعر بزيادة الألم. طلبوا منها التوجه مباشرة إلى أقرب مستشفى، وخلال الفحوصات، تبين أن هذه العضة ليست من قطة صغيرة بل من حيوان سام يعرف بسم اللوريس البطئ.

تعود القصة إلى سعودية وجدت هذا الحيوان الطيف، فأعتقدت أنه قطة وقامت بأخذه إلى البيت. وبعد 3 ساعات، حدثت الفاجعة!