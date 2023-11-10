شاهد .. بدون خجل.. شمس الكويتية تبحث عن رجل قوي في غرفة النوم يأكل كوارع وما يأكل الدجاج!! شاهد الفيديو

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن بدون خجل.. شمس الكويتية تبحث عن رجل قوي في غرفة النوم يأكل كوارع وما يأكل الدجاج!! شاهد الفيديو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أثارت الفنانة شمس الكويتية ضجة واسعة على مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية بعد ظهورها في مقطع فيديو قالت فيه أنها لا تحب الرجل الذي يأكل الدجاج.

وقالت شمس الكويتية في الفيديو المثير للجدل أن الرجل عندما يأكل دجاج تختلف نفسيته ويصبح ناعم.

وأضافت: أن الرجل يجب عليه أن يأكل أكل ذكري لأن كل شيء فيه ذكر وأنثى.

وتابعت: يختلف الطعم والفائدة والطاقة على الرجل، الرجل اللي حيله مهدود ليه يقولون كل كوارع لأن فيها طاقة ذكورية تعطيه طاقة وتختلف نفسيته يصير ناعم، أي مشكلة تضايقه لما ياكل دجاج وهذا كلام علمي طاقي ديني بحت.



وتباينت تعليقات المتابعين على الفيديو الذي نشرته شمس الكويتية، حيث اعتبره البعض قلة أدب، بينما وصفه آخرون بالشيء الطبيعي، مشيرين إلى أن شمس الكويتية اعتادت على الظهور بمقاطع فيديو أجرا من هذا .

لمشاهدة الفيديو pic.twitter.com/59v5BCgm49 — مقاطع منوعة (@AmiraAh26894828) November 9, 2023

وشمس الكويتية، هي فنانة وممثلة كويتية، أصولها من المملكة العربية السعودية، وعادة ما تثير الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي بإطلالاتها الجريئة والمواضيع الجريئة التي تناقشها.

