شاهد .. على خطى المصري محمد سلام.. فنان سعودي كبير يحرج تركي آل الشيخ ويعتذر عن المشاركة في موسم الرياض.. لن تصدقوا من هو الفنان!؟

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن على خطى المصري محمد سلام.. فنان سعودي كبير يحرج تركي آل الشيخ ويعتذر عن المشاركة في موسم الرياض.. لن تصدقوا من هو الفنان!؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أثار الفنان السعودي، طلال سلامة، ضجة واسعة خلال الساعات الماضية، بعد اعتذاره عن المشاركة في إحدى فعاليات موسم الرياض، وهو ما جعل الكثير يتساءلون ان كان غياب سلامة بسبب أحداث غزة ام هناك سبب آخر منعه من المشاركة.

وكان مقرر للفنان طلال سلامة المشاركة في حفل “روائع بليغ حمدي” الذي أقيم أمس الخميس ضمن فعاليات النسخة الرابعة من موسم الرياض.

وتباينت تعليقات رواد مواقع التواصل الإجتماعي، على غياب الفنان سلامة، وتساءل البعض ما إذا كان اعتذاره مشابهاً لإعتذار الفنان المصري محمد سلام الذي اعتذر المشاركة في إحدى المسرحيات التي عرضت الأسبوع الماضي ضمن فعاليات موسم الرياض، وقال ان اعتدازه بسبب أحداث غزة.

الفنان السعودي يكشف سبب اعتذاره عن المشاركة في موسم الرياض

ووسط تضارب التوقعات حول سبب اعتذار الفنان السعودي طلال سلامة عن المشاركة في موسم الرياض، قطع الفنان الشك باليقين وكشف السبب الحقيقي الذي جعله يعتذر عن المشاركة.

وقال سلامة في في تغريدة له على منصة “إكس”، تويتر سابقا، إن سبب اعتذاره عن المشاركة هو تعذّر الوصول إلى موقع “بروفات الحفل” في الرياض.

وكتب “أرجو من الله التوفيق لزملائي الكبار والقادم أجمل”.

وتابع “لا يفوتني أن أشكر من حرص على وجودي واهتم بترتيب كافة الإمكانيات لذلك.. إنشاءالله تتعوض في القادم”.

وخصص موسم الرياض، سهرة كاملة لاستذكار روائع الموسيقار الكبير، بليغ حمدي، وذلك بمسرح أبو بكر سالم بمشاركة نخبة من نجوم الغناء في الوطن العربي، مثل صابر الرباعي، ماجد المهندس، أصالة، وأنغام، ونانسي عجرم.