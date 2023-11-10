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عدن - ياسمين التهامي - ف مدير الاستزراع المائي للثروة السمكية المهندس إبراهيم الزهراني أن شرب اللبن مع السمك لا يسبب التسمم، مشيرا إلى أن هذه إشاعة نشرت قبل 50 سنة بسبب عدم وجود وسيلة لحفظ النعمة. وقال خلال مداخلة مع قناة "الإخبارية": "قديما كانت الأسماك ومنتجات الألبان سريعة الفساد لأنه لا توجد وسائل حفظ للطعام، فمثلا بعد خروج السمكة من البحر وتعرضها للشمس لمدة ساعتين أو ثلاثة تفسد".وتابع: " إذا تناول الشخص سمكة غير طازجة أو فيها جزء من البكتيريا ثم تناول حليب أو زبادي وأصيب بتسمم أو تلبك معوي، نجد أن هناك من يقول أن تناول السمك والحليب يسبب التسمم وهذا غير صحيح وأكبر دليل تناول شربة "سي فود" بالكريمة". هل شرب اللبن مع السمك يسبب التسمم؟جواب غير متوقع!!.، عدن - ياسمين التهامي - ف مدير الاستزراع المائي للثروة السمكية المهندس إبراهيم الزهراني أن شرب اللبن مع السمك لا يسبب التسمم، مشيرا إلى أن هذه إشاعة نشرت قبل 50 سنة بسبب عدم وجود وسيلة لحفظ النعمة. وقال خلال مداخلة مع قناة "الإخبارية": "قديما كانت الأسماك ومنتجات الألبان سريعة الفساد لأنه لا توجد وسائل حفظ للطعام، فمثلا بعد خروج السمكة من البحر وتعرضها للشمس لمدة ساعتين أو ثلاثة تفسد".وتابع: " إذا تناول الشخص سمكة غير طازجة أو فيها جزء من البكتيريا ثم تناول حليب أو زبادي وأصيب بتسمم أو تلبك معوي، نجد أن هناك من يقول أن تناول السمك والحليب يسبب التسمم وهذا غير صحيح وأكبر دليل تناول شربة "سي فود" بالكريمة". هل شرب اللبن مع السمك يسبب التسمم؟جواب غير متوقع!!.،

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