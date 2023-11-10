مأرب.. وقفة احتجاجية تضامنا مع الشعب الفلسطيني ومنددة بجرائم الاحتلال الاسرائيلي

احتشد الألاف من اليمنيين وسط مدينة مأرب، الجمعة، في وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لعدوان تنفذه قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر.



وندد المتظاهرون بالصمت الدولي تجاه مجازر الإبادة الجماعية التي يتعرض لها سكان قطاع غزة، والقصف المتعمد للمستشفيات والمدارس والأحياء السكنية.



وجاء في البيان الصادر عن الوقفة "نتابع بفخر واعتزاز ما تسطره المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة من ملاحم أسطورية وبطولات إعجازية خارقة للعادة وهي تخوض غمار معركة الأمة المقدسة، ضد الكيان الصهيوني المحتل وهي المعركة التي شدّت إليها أبصار العالم وتوقفت معها كل البرامج والخطط السياسية والاقتصادية وجمدت عندها الملفات العسكرية التي كانت محتدمة".



وأدان البيان بأشد العبارات ما يقوم به الكيان الصهيوني الغاشم من جرائم بحق أصحاب الأرض من قتل وتدمير وتهجير بغرض الابادة الجماعية على مرى ومسمع العالم والمنظمات والاتحادات الدولية.



كما أدان واستنكر التصريحات المشينة المستمرة من قبل مسؤولي الإدارة الأمريكية المنحازة كلية للكيان الصهيوني والداعمة لعدوانه "الاجرامي" مهما كانت دعواتها.