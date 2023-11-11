شكرا لقرائتكم خبر عن أسرار وصفة الفازلين لإزالة الشعر الزائد نهائيا من الجذور وتبيض فوري للأماكن الغامقة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تظل مشكلة إزالة شعر الوجه والجسم من أكثر المشكلات التي تعاني منها المرأة، حيث تبحث أي سيدة عن أقل الطرق ألماً وأكثرها أماناً على البشرة دون أن تتكبد تكاليف باهظة من خلال الذهاب لصالونات التجميل، لذا سنستعرض لكي سيدتي طريقتين لإزالة شعر الجسد من خلال استخدام عنصر الفازلين، حيث يعد الفازلين المكون السحري الذي يقضي على أغلب مشاكل البشرة وحتى الشعر نظراً لكونه منتج طبيعي 100% ، علاوةً على ثمنه الرخيص الذي يظل في مقدور أي سيدة شراؤه وتواجده بوفرة في مختلف الأسواق والمحلات.

طريقة عمل وصفة الفازلين لإزالة الشعر المكونات

1 ملعقة من الفازلين الأصلي.

6 ملاعق من الحليب السائل.

2 ملعقة من الشوفان ( أو الحمص المطحون).

1 ملعقة من الكاكاو الخام.

طريقة تحضير الوصفة

قومي بإحضار وعاء عميق وضعي بداخله المكونات (الحليب السائل، الشوفان، الكاكاو الخام)، ثم اخلطيهم معاً حتى تحصلي على قوام متجانس، ثم قومي بإضافة معلقة الفازلين على الخليط وامزجيه جيداً حتى تتجانس جميع المكونات.

طريقة استخدام الوصفة

قومي سيدتي بفرد الخليط على أي جزء من أجزاء الجسم المراد التخلص من الشعر منه في اتجاه منبت الشعر، ويفضل فرده بفرشاة مخصصة لفرد الماسكات لتصبح الوصفة سهلة.

اتركي الخليط على البشرة فترة زمنية تتراوح من 10- 15 دقيقة، أو حتى يجف الخليط تماماً على البشرة.

قومي بفرك الخليط في عكس اتجاه الشعرة مدة الأقل دقيقتين حتى تتخلصي من كافة الكمية الموجودة.

اشطفي جسدك بالماء الفاتر، ثم نضع خليط مكون من معلقتين من العسل الأبيض مع معلقتين من الزبادي، ووضعهما على الجسم من أجل سد مسامات البشرة.

كما يفضل تطبيق هذه الوصفة مرة كل يوم لمدة أقصاها شهر كامل من أجل الحصول على أفضل نتيجة.

طريقة إزالة الشعر بالفازلين

المكونات

½ معلقة من الفازلين

3 ملاعق من الحليب

½ معلقة من الكركم

1 معلقة من الحمص المطحون

طريقة التحضير والاستخدام

في هذه الطريقة يتم خلط جميع المكونات جيداً وفردها على الجسم، ثم ننتظر لمدة ربع ساعة حتى يجف الخليط وننزعه في عكس اتجاه نمو الشعر ثم يتم غسل البشرة بالماء الفاتر.